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恶魔不只是鬼怪——看《魔鬼的精神》1967版

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2017-12-25 0:40:06

恶魔不只是鬼怪

——关于《邪灵》的道德解释或精神解释

文=空语因明

《邪灵》改编自果戈里的这篇小说，情节上和原著差不多，只是可能包含的道德训诫不明显，几乎简单地把这个故事拍成了鬼怪惊悚片。

原本的故事大意是，神学院的三个学生路过一个村庄，在一个农场里借宿，一个老太婆接待了他们。其中有个哲学专业学生（或哲学家）Khoma Brut感觉那个老太婆好像在勾引他。那个老太婆或者女巫跳起来，骑在Khoma身上，然后在村庄上空飞翔。Khoma非常厌恶她，后来Khoma制服了她，用木块不停地打她。当那个老太婆被打倒在地的时候，变成了一个美少女。Khoma吓得逃走了，回到基辅，若无其事地继续生活。后来，据说有个富有的哥萨克人家的女儿在临死前爬回家，并且要求让Khoma在她死后为她守灵三夜，念诵圣经诗篇。当Khoma被带到这个死者面前时，才发现原来这就是那个他打死的人。他在无法逃脱的情况下，只好按照要求在教堂里守着这个死女人三个夜晚。按照乌克兰传说躲避鬼怪的方法，他用石灰画了一个圈，躲在圈里面。他只要等到公鸡叫明之后，就可以逃过一劫。尽管晚上群魔乱舞，他由于这个圈的保护，让那些鬼怪看不见他，也无法接近他，因此他躲过了两个夜晚。而在第三个夜晚，那个女鬼召唤来了恶魔VIY，它可以看见Khoma，而他又不得不看着它，鬼怪们在VIY的指引下跳向Khoma。就这样，Khoma死了。Khoma的两个同学在评价Khoma的死因时，认为他之所以会死掉，是因为他在心理上畏惧了恶魔。

有关这个故事的解释，可以从宗教化的道德意图上来看。作为神学院的学生，如果Khoma具有坚定的宗教信仰，并因此具有了克服恶魔的引诱和恐惧的心理，那么就不会死于非命了。在这里不容忽视的是，Khoma是神学院里的哲学专业学生。这样，Khoma的作为也就可能反映着十九世纪的哲学立场，一种世俗化的立场。这种世俗化的哲学立场是感觉主义和功利主义的，赞同的是人的欲望的满足。Khoma厌恶那个女巫，是因为她又老又丑，直到他看见了一个美少女，才不忍心下毒手，但这时候已经晚了。而Khoma所做的仅仅是逃离现场，继续若无其事地享有生活。果戈里看到，灵魂想要去爱的，只是美丽的事物。而这样导致的结果就是，道德准则变得软弱无力，或者说成为次要的。善恶则被人的意志的满足抛弃在此岸的沼泽里。果戈里要宣扬的是宗教，而且是以东正教为核心的文化重估。西方的天主教和新教被认为不符合正宗的基督教精神。

对这个故事还有从世俗化的道德意图来看的解释，特别是精神分析的解释。我觉得，其中一种比较可信的解释是，Khoma看到的邪灵只是他潜意识里的罪恶感的具体化形象。Khoma逃避了自己作恶的现场，并由自己的行为而产生的内疚，转入到潜意识里。妖怪们的丑陋形象表示Khoma对自己行为的厌恶感。那个阻挡妖怪的圈圈，是他内心抵抗这种感觉的屏障。而由于他酗酒和逐渐身心疲惫，导致在第三个夜晚，内疚感变得强大，而心理屏障则脆弱了，因此他就被吓死了。

1967年上映的《邪灵》当然不会拍成宣扬果戈里所持有的那种偏向基督教的意识形态，因而拍成一部简单的恶魔片，也情有可原。毕竟在邪灵故事发生的年代，列宁主义还没能产生。而到了2014版的《Viy》（《魔鬼的精神》），就不只是抛开果戈里心中的偏宗教的意识形态，而是反转成了偏向于反宗教的意识形态。

《Viy》小说插图里的viy恶魔

 

《魔鬼的精神》1967版里的Viy恶魔

《魔鬼的精神》2014版里的Viy恶魔

 

 

 

魔鬼的精神 (1967)

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魔鬼的精神/Viy(1967)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1763774/blog/8026150/
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