看完这7部“恐怖”电影让你再也不敢外出旅行

实事求是的说: 旅行往往很糟糕。不管你计划得有多周全, 总会出现问题。不管是失了钱包, 上错了火车, 或者购物被宰,甚至遭遇事故，碰上极端恶劣天气， 总之，外出旅行唯一可以确定的一件事就是，总会有你意想不到的事情发生。

当然, 在经历一次旅行之后，我们一般都会对期间遭遇的各种小波折释怀。不过如果你碰巧看过以下电影的任意一部, 恐怕只会心有余悸、后怕不已。突然之间, 发现外出旅行危险重重。即使你没有被绑架被拐卖, 也可能会因为乱扔垃圾而被关进监狱。

所以，这个寒假你最好还是呆在家里，或者住进电影院里。

7. 人皮客栈

尽管有风险，但说真的, 在东欧背包旅行确实很受欢迎。不仅消费比西欧便宜得多, 而且有更多你想要的欧洲古典建筑, 人们也都很友善, 更重要的的是，那里不会挤满游客，人满为患。不过你需要注意的一件事是，小心被疯狂的荷兰人绑架、折磨、杀害。

《人皮客栈》就讲述了这样一个故事, 一对美国游客在斯洛伐克寻欢作乐找刺激时, 遇到了这种麻烦。这部电影之所以令人害怕，不仅因为其中残暴的折磨场面, 也因为这些可怕的事情发生在一个陌生的地方,在你神经最脆弱的时候，看似随机的杀戮汹涌来袭。

6. 泰坦尼克号

乘豪华游轮旅行就安全了吗？当然不是。如果近年来众多游轮事故没有一件引起你的注意, 你依旧认为乘船旅行是一个很浪漫的想法, 那就再看一遍《泰坦尼克号》。要知道, 每个人都说那艘船绝对不可能沉没, 结果, 造成了当时最惨重的沉船事故，大部分乘客丧命, 包括可爱的金发男孩杰克。

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船难是测试命运的经典故事案例。而且，一旦你到了船上, 就无路可退。所以你担心自己是否会晕船其实并没有什么意义。因为就算不晕船, 你的船能够顺利到达目的地也是未知数。

5. 铁狱魔难

这部电影告诉了我们遵守所旅行国家的法律的重要性。不要以为全世界的法律制度都是一样的, 就算是美国大使馆也无法把一个美国公民从可怕的泰国监狱里弄出来。建议所有打算去泰国旅行的游客先看一看这部电影, 会有很好的收获。

这部电影基本上是讲述两个天真的美国女高中毕业生一时冲动, 没有做任何研究调查就去泰国旅游。一个阴险的澳大利亚人偷偷地把海洛因塞进她们的行李中, 导致她们犯了毒品走私罪, 被迫在泰国签下认罪书。判了33年徒刑。去外国过暑假, 结果换来了半辈子牢狱之灾, 这已经远不止是得不偿失了。

4. 海啸奇迹

这部电影从不同的角度展现了旅行潜在的可怕情形: 当你在一个不熟悉的地方遭遇自然灾害或其他悲剧时, 你能做什么？《海啸奇迹》讲述了在2004年印度洋海啸期间, 在泰国度假的一个英国家庭的故事。受重伤的母亲和长子与父亲和两个年幼的儿子被巨浪分散, 双方努力找到彼此，最终重逢。

想一想，在海啸中和你所爱的人分开, 不知道他们是死是活，这种情形简直让人不敢想象。更不用说在一个陌生的国度里, 不懂他们的语言, 更不知道自己的所在。如果不说这部电影是基于一个西班牙家庭的真实经历改编, 大概许多人都会认为这是虚构的, 因为他们的故事太惊人, 太不真实了。

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3. 飓风营救

如果你笨到在机场和一个不认识的法国人搭乘一辆车, 那么当你发现自己被人贩子绑架时, 你真的不应该感到惊讶。幸运的是 , 女主角的爸爸碰巧有一身特殊的技能 , 使她最终免于被逼卖淫 , 但如果在她去巴黎之前就能掌握一些常识，也许完全能够免遭这种无妄之灾。

2. 航班蛇患

以上这些电影主要展现了在旅游目的地可能遭遇的可怕情形，现在再来说说所有旅行假期中最恐怖的一个环节: 飞行。像有小孩子不停踢你的座位, 或者你旁边的那个人不断挤占你的位子, 或者飞机上其实并没有给你提供什么飞行快餐, 这些老生常谈的问题根本不值一提，这里要谈论的是，在你下一次飞行中可能遭遇毒蛇威胁的现实性问题。

我的意思是, 想一下: 谁知道他们在你所搭乘的飞机上的那些巨型货箱里都装了什么？里面可能是任何东西。当然包括蛇。在《航班蛇患》中，一架飞机上的乘客就遭遇了空中蛇灾, 当然这只是一次虚构的航班，但现实是，如果你搭乘的是马航MH370航班, 那么你的境遇就更加神鬼难测了。

1. 隔山有眼

如果你认为只要不搭乘飞机就可以避免危险, 那么你还要当心遭遇另外一种情况。例如《隔山有眼》中那个计划驾驶野营车横跨美国前往度假目的地的快乐家庭。除了旅程中的无聊和一家人从早到晚共处于一个狭小空间中很快互生间隙的现实问题, 他们没有考虑到山中可能有野蛮人发动袭击。

野蛮人就潜伏在暗处。你可能看不到他们, 甚至任何人口普查中也没有他们的记录, 但他们就在沙漠里, 等待时机。等待你过于乐观地以为凭一箱油就能到达目的地, 结果却被困在廖无人烟的不毛之地上。

而他们这些人遭遇过核试验, 都受到了严重的身体损害，又经过了几代人的近亲生育，形体异常畸形，一心寻求报复，正等你不远千里送上门。

所以，看过这几部电影后，你还敢再外出旅行吗？