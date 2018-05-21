无声绝境的母爱悖论？年度最佳恐怖片《寂静之地》也有硬伤

约翰·克拉辛斯基和艾米莉·布朗特的恐怖新片《寂静之地》本周终于在国内上映, 自从在 SXSW电影节首次亮相以来, 该片在海外持续好评如潮, 因其对看似典型的怪物电影题材独特又细腻的处理方法而获得了普遍赞誉。

虽然这并不是很多人所怀疑的《科洛佛档案》秘密续集, 但它依然是近来一段时间内最高明、最彰显创作者自信的类型电影之一, 这是一部极其严肃紧张又具有高度娱乐性的恐怖片, 值得受到广泛观众群体的认可。

[无声绝境] 香港预告片

不过要提醒一下: 由于电影的故事设定以沉默无声为前提, 如果可能的话, 建议你选择观看工作日的日场, 因为在人群密布的周末晚上观看这个电影可能会让人难以忍受。

这是一种非常极致的体验, 你应该尽量在观众最少的时候观看, 尽可能减少分心，尽可能让自己沉浸在压抑的安静中。

无论你如何看待它, 无论你是铁杆恐怖片影迷，还是对这一类型不感冒, 都应该明白《寂静之地》值得你花时间看..。

《寂静之地》的多支预告片都显示了电影头10分钟内发生的一个情节点，这里不做剧透, 但显然这个开场片头完全改变了观众对艾米莉·布朗特的角色伊夫林的看法。

故事开始时，野蛮的外星生物似乎已经全面入侵地球, 一个小男孩被害不久之后，伊夫林怀孕了。

虽然错已铸成, 毕竟没有人是完美的, 但伊夫林的怀孕给其人物性格逻辑制造了一个相当大的问题, 让听众从一开始就介怀于心。简单地说, 明明知道有怪物在外面肆虐，为什么还会想再添一个孩子呢？

虽然这部电影暗示了为什么他们决定要生孩子, 但这并不是一个很有说服力的理由, 最终只会让这些看似很聪明的主要角色显得鲁莽又愚蠢。

当然这并不会对电影造成太大的问题--而且由此给艾米莉·布朗特的角色增加了一些脆弱性--但这两个人选择这样做的戏剧性和情感上的真实性依然很难让人信服。

不过，除了这点抱怨外, 这部电影几近完美..。你看《寂静之地》了吗？ 你觉得怎样？ 请在评论中说出你的看法！