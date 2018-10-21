《调音师》-------死在自己制造的游戏中

文/电影空间

十四分钟，不长，却在最后四分钟让人不断推测结果，不搞明白，寝食难安。

亚德里安死没死?肯定死了！在按响门铃时可能有一只眼已在门眼中观望；

亚德里安没死? 那只是观众的期待，那双带血的手弹出的旋律太美，让冷血沸腾，让举起凶器的手颤抖；让本来该发生的一场血光之灾，在音乐响起时凝固。

可是，亚德里安必须死！

热爱钢琴，梦想成为大师的亚德里安，苦练多年就是想在伯恩斯坦钢琴比赛上出人头地，而梦想被名次破灭，只好做调音师，然而，在梦想沦为贪婪的野心衬托出内心黑暗的狡黠，危险在悄悄靠近。他不顾经纪人的反对，坚持以盲人调音师进入不同家庭，沉浸在窥视的自我陶醉里幻想因同情而挣更多的钱。

终于，有一天，在成功的演绎中丧失了警觉，当他敲第一次门时，里面传来拒绝声，他持续按门铃，并查看记录本以防记错，门终于开了，一个老妇人在对门的直视中极不情愿地请他进门，没走几步一个趔趄扑到一个浑身是血的死人身上，吓得魂飞魄散，故做镇静，老妇人看着他说是油漆要帮他洗衣服，他只好从命，开始调琴。突然想起老妇人洗衣服时会看到他的笔记本，曝露他不是盲人，各种猜测在翻腾，老妇人会不会杀我?

他猜对了，他身后的老妇人已举起凶器，他看到了一切，所以他必须死！

本来，他是可以救自己的，在他猜想着一切可能性的时候，突然转身，以他的年轻和力气本可以轻松制服老妇人，可他没有，只是在猜测，一如他幻想盲人会得到更多同情挣更多钱一样。

他自己找死的。

影片一开始很轻松，看着一个年轻帅气的调音师如何玩转世界，他得意自己的创意，沉浸其中，最后四分钟，剧情反转，一个镜头推进老妇人刚刚枪杀老公，一脸凶残，调音师突然到来跌倒在血泊中，空气中顿时杀气腾腾，影片并没有展现调音师被杀的过程，只是留给观众许多想象空间，各种可能，但结局只有一个:调音师死了。

他死于自己制造的游戏中…