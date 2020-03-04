网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>恐怖王朝>>《流感》：致命感冒

《流感》：致命感冒

加入收藏

2020-3-4 2:30:08

也不管感染者有没有死透，就用起重机把人抓起来丢到地上，用大火焚烧。这个大型焚烧炉太让人印象深刻了。最后的镜头小女孩保护妈妈的一段还是感动到了。不过影片中有一些不合理的地方，比如女主从头到尾过于强调女儿的特殊性，嘴里就知道喊着“美日，美日”，作为医生，不管他人死活，有点自私自利。男主过于圣母化，就喜欢上了这个性格不好又结过婚的女主。整体来看，有好有坏，不过在新冠病毒肆虐的现在来看，还是有一定意义的吧。

 

剧情：一群越南偷渡客历经艰险来到韩国，但是整个集装箱内的偷渡客几乎全部死亡，只有一人拖着羸弱的身体侥幸逃入闹市之中，他叫孟瑟。殊不知此人身上携带致命流感病毒，短短一天时间，病毒迅速蔓延城市的各个角落。许多人在不知不觉间被感染，进而将死亡的阴影引向周围所有的人。美丽的女医生金仁海（秀爱 饰）是一位单身妈妈，带着一个女儿金每日，她不久前遭遇一场车祸，幸被消防队救援人员姜智久（张赫 饰）救出，二人结下缘分。

 

病毒大爆发，盆塘政府决定隔离患病者，并且封城。美日也感染了病毒，孟瑟体内有抗体，主动献出血清。感染者过多，一时难以控制，于是军队开始焚烧尸体，有些人没死透也被烧了，这激起民众的反抗，过程中孟瑟被杀死，民众试图冲破封锁。

 

有抗体的只剩美日了。韩国总统和美国代表吵起来了，一个要保护国民，一个要开枪全部射杀，甚至派出了轰炸机。总统得知有抗体，更有了抗争的勇气，命令导弹对轰炸机随时发射，美国代表终于屈服。总统安抚了民众的暴躁。

 

最终美日的抗体拯救了所有人。智久和仁海两个人在一起了。

 

 

 

 

 

7.1 

流感 (2013)

影评(70)

收藏(566)

流感/The Flu(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8209567/
--------------------
曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
恐怖王朝 10119

RSS订阅

恐怖王朝

28141名成员4039个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 