《加州靡情》确定被取消 第七季出大结局

Showtime剧集《加州靡情》第七季将成为最后一季，导演和制片人已开始安排大结局。
Showtime电视台的《加州靡情》(Californication) 真的要和观众说再见了。电视台方面已经确认，《加州靡情》第七季将成为该剧的最后一季，迎来大结局。
Showtime电视台宣布《加州靡情》第七季将在2014年4月回归，共12集。具体拍摄工作早在今年7月30日就已经开始。Showtime娱乐部门总裁David Nevins说：“《加州靡情》以独特的方式成为了我们具有突破性的标志性剧集，美剧铺子 - 好看的美剧 - 最新高清美剧在线观看www.meijupuzi.com 美剧铺子,为您提供最新高清美剧在线观看,最新美剧资讯,美剧明星库资源,提供最新美剧剧情介绍,等角色全方位的美剧综合网站,美剧铺子致力于打造最专业的美剧视频平台。我们永远欠汤姆·卡米诺斯 (Tom Kapinos) 一份情，因为他成就了这部值得纪念的喜剧，还有大卫·杜楚尼 (David Duchovny)，美剧铺子 最新美剧在线观看www.meijupuzi.com他塑造了Hank Moody这样经典的人物。为了粉丝们，Tom会为Hank准备一个美丽而让人满意的结局。”