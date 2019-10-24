《加州靡情》确定被取消 第七季出大结局

Showtime剧集《加州靡情》第七季将成为最后一季，导演和制片人已开始安排大结局。

Showtime电视台的《加州靡情》(Californication) 真的要和观众说再见了。电视台方面已经确认，《加州靡情》第七季将成为该剧的最后一季，迎来大结局。