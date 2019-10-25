《生活大爆炸》第一季登场的神秘角色 第四季才意外暴露她的真容

讲述四个宅男天才的情景喜剧《生活大爆炸》已经连载到十二季了，而官方也已经发出声明，第十二季将会是最终季，真令人舍不得。





《生活大爆炸》塑造了很多经典的角色，怪癖天才却始终如一的谢耳朵，害羞内敛感性又敏感的莱纳德，前期猥琐后期暖心的霍华德等等，但是TBBT中有一个超神秘的角色，她早在第一季之中就已经登场了，但是在第四季中才意外曝光她的真面目。



她在剧中从来都是只闻其声，不见其人，而她就是霍华德的母亲——那个说话时总是需要大声呼喊，歇斯底里咆哮的沃洛维茨太太。相信很多人跟阿栖一样好奇，沃洛维茨太太的真实模样是什么样子的呢？其实剧组早就在《生活大爆炸》剧集之中透漏过了，甚至还有镜头，最后连她的真实面貌都完全展示出来了。

庞大的体型



而在《生活大爆炸》第五季的最后一集之中，霍华德与伯纳戴特举行婚礼的最后的那个画面，镜头缓缓身高，直至升到高空，看到婚礼的整个场景。霍华德的母亲肯定会出席自己儿子的婚礼，而她就坐在最右下角，那个体型很大，穿着粉红色衣服的女人就是她。



而在第六季第十五集之中，霍华德与伯纳戴特陪同伯纳戴特公司的人出去游玩，霍华德请拉杰帮忙照顾因与牙医恋情失败而独自在家伤心的沃洛维茨太太，拉杰去了，霍华德的母亲给他做了一大堆好吃的，拉杰背后那个门口，一闪而过的那个女人就是霍华德的母亲，可以看出她的体型是多么巨大。

沃洛维茨太太的真面目

在第七季第11集之中，霍华德的母亲首次在镜头中正式露“脸”。



已打码 当然这是剧组的恶作剧，但是就像是《猫和老鼠》的女主人露出了她的模样，霍华德母亲沃洛维茨太太在《生活大爆炸》剧集之中也露出过真面目，而且早在第四季就已经揭示了霍华德母亲的模样。



猫和老鼠中的女主人 在第四季第23集中，霍华德回到家中，问他妈妈与伯纳戴特共进午餐的感觉如何，在这个场景之中， 美剧铺子 - 好看的美剧 - 最新高清美剧在线观看www.meijupuzi.com

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下面的那张照片，霍华德的母亲意外的有点像拉杰。

卡洛儿·安·苏西



其实在剧集中为霍华德母亲配音的是演员卡洛儿·安·苏西，但在2014年11月11日的清晨，卡洛儿因癌症去世，享年62岁。在《生活大爆炸》第八季第15集的剧集中也安排了霍华德母亲去世的剧情。



感谢霍华德母亲的演员在《大爆炸》之中为我们带来的欢乐，愿在天堂没有病痛。