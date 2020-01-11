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奶奶得了癌症，要不要告诉她？

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2020-1-11 23:07:24

 

For I know one thing, 

Love comes on a wing.

Bruno Coulais

 


（原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/jCT3sYUT8nxPbGcmyKru2g

 


Bili在6岁的时候跟着爸爸妈妈去了美国，二十多年，这次是她第一次回国。表面上是参加在日本定居的表弟的婚礼，实际上，是为了见身患癌症的奶奶最后一面。


一切，从一个谎言开始。


25年从未团聚过的一家人，陆续从美国、日本回到中国长春，大家都知道奶奶得了肺癌，大概只剩三个月的命，但为了让奶奶开心度过所剩不多的日子，一家人都瞒着奶奶，借一场婚礼与奶奶度过最后的团圆日子。

 

 

 

 

这就是昨天新上映的电影《别告诉她》的全部剧情，小成本独立制作，全亚裔阵容，99%中文对白，却在初期口碑和上座率打败过同档期的《复联4》，甚至被看好冲击今年的奥斯卡。


2020年第一部治愈系电影，非它莫属。

 

 

 

 

 

 

你会惊讶于，一位6岁跟随家人去美国，在美国长大的华裔女导演，能够在第二部电影作品中，把中国家庭的情感拿捏得如此真实细腻又家常，让人在患得患失中被爱所充实。


尤其我这种80后，头顶着“人到中年”四个字。


这是个不得不开始学习如何面对逝去的年纪。


早在几年前，我的外公也被确诊肺癌，但他并未如Bili的奶奶那样幸运活了过来。当时整个家族都如Bili他们家那样，集体决定瞒着老人家，让他“安度”余生，尽量不要活在身患绝症的恐惧之下。


这就是典型的中国式家庭面对长者生老病死的典型做法。家族是整体，家庭是组成家族的一个个小单位，长辈就像“长老”一样拥有话语主导权，后辈需要听从长辈的决定。所以常年生活在美国的Bili一开始并不理解，甚至搬出了美国的法律：向病人隐瞒病情属于违法，因为病人有知情权，包括自己病情的知情权，生命是属于个体而不是寄托于家族的。

 

 

 

有意思的是，哪怕这部电影说的是文化差异，却没有把笔墨过多放在这种差异带来的冲突中——倒不如说，它是借了文化差异的壳，说了一个人类共通的情理：无论是中国式隐瞒绝症，还是美国式说出绝症，只是对当事人的爱的两种表现。毕竟爱是全世界影迷都能读懂的东西。


奶奶对家人的爱，是无私的包容与付出；家人对奶奶的爱，是感恩的亏欠与愧疚。无论是哪一种，都没有对错之分。


 

看片的时候，我想起了《推手》，还有是枝裕和，那是一种朦朦胧胧的感觉，到底它们哪里像了呢？完场之后再琢磨了一下，原来在他们的作品里，重要的不是故事，亦不是事实或虚构本身，而是身处具体环境中的人，以及他们处于何种动机作出抉择。


导演永远不会下定论，结局永远开放，你不会看上瘾，但走出影院后，会不自觉地抬头望天，阳光透过云层穿透在大地上和你的肩膀上，伸个懒腰，伴着对日常的喜爱，生活继续。



标签： 金球奖(89) 别告诉她(2)

7.4 

别告诉她 (2019)

影评(35)

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别告诉她/The Farewell(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1002355/blog/8206519/
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