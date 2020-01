奶奶得了癌症，要不要告诉她？

For I know one thing,

Bili在6岁的时候跟着爸爸妈妈去了美国,二十多年,这次是她第一次回国。表面上是参加在日本定居的表弟的婚礼,实际上,是为了见身患癌症的奶奶最后一面。





一切,从一个谎言开始。





25年从未团聚过的一家人,陆续从美国、日本回到中国长春,大家都知道奶奶得了肺癌,大概只剩三个月的命,但为了让奶奶开心度过所剩不多的日子,一家人都瞒着奶奶,借一场婚礼与奶奶度过最后的团圆日子。

这就是昨天新上映的电影《别告诉她》的全部剧情,小成本独立制作,全亚裔阵容,99%中文对白,却在初期口碑和上座率打败过同档期的《复联4》,甚至被看好冲击今年的奥斯卡。





2020年第一部治愈系电影,非它莫属。

你会惊讶于,一位6岁跟随家人去美国,在美国长大的华裔女导演,能够在第二部电影作品中,把中国家庭的情感拿捏得如此真实细腻又家常,让人在患得患失中被爱所充实。





尤其我这种80后,头顶着“人到中年”四个字。





这是个不得不开始学习如何面对逝去的年纪。





早在几年前,我的外公也被确诊肺癌,但他并未如Bili的奶奶那样幸运活了过来。当时整个家族都如Bili他们家那样,集体决定瞒着老人家,让他“安度”余生,尽量不要活在身患绝症的恐惧之下。





这就是典型的中国式家庭面对长者生老病死的典型做法。家族是整体,家庭是组成家族的一个个小单位,长辈就像“长老”一样拥有话语主导权,后辈需要听从长辈的决定。所以常年生活在美国的Bili一开始并不理解,甚至搬出了美国的法律:向病人隐瞒病情属于违法,因为病人有知情权,包括自己病情的知情权,生命是属于个体而不是寄托于家族的。

有意思的是,哪怕这部电影说的是文化差异,却没有把笔墨过多放在这种差异带来的冲突中——倒不如说,它是借了文化差异的壳,说了一个人类共通的情理:无论是中国式隐瞒绝症,还是美国式说出绝症,只是对当事人的爱的两种表现。毕竟爱是全世界影迷都能读懂的东西。





奶奶对家人的爱,是无私的包容与付出;家人对奶奶的爱,是感恩的亏欠与愧疚。无论是哪一种,都没有对错之分。





看片的时候,我想起了《推手》,还有是枝裕和,那是一种朦朦胧胧的感觉,到底它们哪里像了呢?完场之后再琢磨了一下,原来在他们的作品里,重要的不是故事,亦不是事实或虚构本身,而是身处具体环境中的人,以及他们处于何种动机作出抉择。





导演永远不会下定论,结局永远开放,你不会看上瘾,但走出影院后,会不自觉地抬头望天,阳光透过云层穿透在大地上和你的肩膀上,伸个懒腰,伴着对日常的喜爱,生活继续。