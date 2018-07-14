网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>电影面面观>>《邪不压正》：沾满旧污渍，打满老补丁的老式棉袄

《邪不压正》：沾满旧污渍，打满老补丁的老式棉袄

加入收藏

2018-7-14 15:11:45

     杨晓林：“电影眼”新片评分榜第65期评语。

    《邪不压正》7分。老北平的风物掌故及皇都京城做派尚可一观。驾轻车走熟路的演法和导法依旧，生猛老辣的气场依旧，大开大合的戏剧张力依旧，倨傲凌厉的镜头和剪辑依旧，敢在鳞次栉比的房脊飞上窜下地跑酷骑单车，不走寻常路的枭雄心依旧……但抗日和复仇的老梗如一件被穿了八十一年而褪色的老式棉袄，上面粘满心术、权谋、情色、血腥、残忍、吊威亚这类抗日神剧的旧污渍，也打满粗口、荤段子、话痨、抖机灵、玩世不恭和油滑的这类自恋自嗨的老补丁。没有《阳光灿烂的日子》那么少年张狂和恣情快意，没有《鬼子来了》那般对人性和文化劣根性的沉重反思，没有《太阳照常升起》那种金线串珠式叙事和怪诞暧昧的迷魅，没有《让子弹飞》那样发动革命太难的痛彻感悟，没有《一步之遥》那些对当下社会嬉笑怒骂式的揶揄和讥刺！哈姆莱特式的战胜“心障”而快意恩仇的主线和成长主题，也因喧宾夺主拖沓延宕而流于散漫不经。

    有形而无魂，咳唾难成珠，虽有雪胎梅骨之周韵，见素抱朴之彭于晏，菊老荷枯之许晴，依草附木之廖凡，悬赘附疣之史航，左支右绌之安地……但顾盼自雄之姜文，让期待中的阿修罗道场变笑闹场，无间地狱变温柔乡和色欲乡，影片妥妥地坠堕为让人心悸肉颤之“杂耍”。斗胆一言以蔽之，有点“姜郎才尽”矣！

 

 

7.3 

邪不压正 (2018)

影评(61)

收藏(916)

邪不压正/Hidden Man(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1762178/blog/8043046/
--------------------
搏子

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
电影面面观 12119

RSS订阅

电影面面观

43265名成员4267个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 