《邪不压正》：沾满旧污渍，打满老补丁的老式棉袄

杨晓林：“电影眼”新片评分榜第65期评语。

《邪不压正》7分。老北平的风物掌故及皇都京城做派尚可一观。驾轻车走熟路的演法和导法依旧，生猛老辣的气场依旧，大开大合的戏剧张力依旧，倨傲凌厉的镜头和剪辑依旧，敢在鳞次栉比的房脊飞上窜下地跑酷骑单车，不走寻常路的枭雄心依旧……但抗日和复仇的老梗如一件被穿了八十一年而褪色的老式棉袄，上面粘满心术、权谋、情色、血腥、残忍、吊威亚这类抗日神剧的旧污渍，也打满粗口、荤段子、话痨、抖机灵、玩世不恭和油滑的这类自恋自嗨的老补丁。没有《阳光灿烂的日子》那么少年张狂和恣情快意，没有《鬼子来了》那般对人性和文化劣根性的沉重反思，没有《太阳照常升起》那种金线串珠式叙事和怪诞暧昧的迷魅，没有《让子弹飞》那样发动革命太难的痛彻感悟，没有《一步之遥》那些对当下社会嬉笑怒骂式的揶揄和讥刺！哈姆莱特式的战胜“心障”而快意恩仇的主线和成长主题，也因喧宾夺主拖沓延宕而流于散漫不经。

有形而无魂，咳唾难成珠，虽有雪胎梅骨之周韵，见素抱朴之彭于晏，菊老荷枯之许晴，依草附木之廖凡，悬赘附疣之史航，左支右绌之安地……但顾盼自雄之姜文，让期待中的阿修罗道场变笑闹场，无间地狱变温柔乡和色欲乡，影片妥妥地坠堕为让人心悸肉颤之“杂耍”。斗胆一言以蔽之，有点“姜郎才尽”矣！