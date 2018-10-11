《帝企鹅日记2：召唤》极地在呼唤，企鹅要繁衍





自从吕克·雅克开创性的观察南极恶劣气候下帝企鹅繁殖季节生存状态的《帝企鹅日记》赢得2006年奥斯卡最佳纪录片以来，已经过去十多年了;从那以后, 迪士尼自然先后在2010年的《海洋》里探索海底深处、通过2012年的《黑猩猩》在非洲森林中漫游。而这次将观众带回到熟悉疆域的《帝企鹅日记2：召唤》是该公司制作的首部续集, 因此需要更加努力地证明其存在的必要性。

诚然, 《帝企鹅日记2》的旅程与第一部非常类似, 但出乎意料的是, 这恰是其吸引力的一部分。我们以前已经看过帝企鹅的困境----他们从海洋重返繁殖地的漫长旅程, 他们的深海跳水, 他们的孩子为生存而战----但是这次有所不同。 吕克·雅克返回南极的原因与其是说是为了给观众讲述一个全新的关于帝企鹅的故事, 不如说是进一步利用先进技术来更好地捕捉企鹅及其生存环境的美丽和残酷。 《帝企鹅日记2》不像是一部续集, 更像是对第一部影片的翻新, 就像一本受外部世界影响而重新编辑的教科书.

这次通过使用4k摄像机, 空中无人机和冰下潜水设备, 吕克·雅克突出了帝企鹅的旅程和生命周期令人惊叹的美丽, 同时也捕捉到了企鹅在冰冻地面上和深海潜水的旅行。后者特别令人惊叹, 让观众更清楚地认识到, 这只不会飞的鸟在陆地上僵硬又笨拙, 但一旦来到水下它将变成另外一种雄伟而敏捷的生物。





正如片名“召唤”所暗示的那样, 续集的叙事也有意从2005的第一部中分离出来, 更多聚焦于帝企鹅繁殖的下一代, 从它们降生蹒跚地来到这个崭新的世界, 到最后脱离照顾了他们几个月的父母。不过小企鹅探索新世界的冒险只占据了电影的最后二十分钟, 这部续集完美地进一步展现了上一部电影不曾触及或者被省略的企鹅生存的各个方面。事实上, 就这个差不多就是关于 "成长" 的故事而言,《帝企鹅日记2》如果时长能够更长些反而会更获益, 因为前一个小时中的许多内容虽然有趣，而且视觉上也很诱人, 但在《帝企鹅日记》中已经详细探讨过了.

就像 2005 年的《帝企鹅日记》一样,《帝企鹅日记2》成功地让痴迷大自然的年轻观众融入到了那些看似存在于世界之外的动物中, 就像我们也居住在他们所栖息的地球的角落里一样。在许多方面,《帝企鹅日记2》可能比前一部更适于儿童, 特意模糊了个别企鹅生存的残酷性。第一部并没有回避直接展示一些企鹅由于寒冷, 疲惫, 掠食者等原因而丧命, 而且使用的词语基本上也毫不含蓄, 例如 "消失"，令年轻观众目睹企鹅死亡不免伤心难过。而《帝企鹅日记2》并不那么残酷,不过并不是说这里没有什么生死存亡的危机时刻——例如一只母企鹅向配偶转移企鹅蛋, 一只年轻的企鹅掉进冰冷的水里，还大型鸟类的偷袭。

《帝企鹅日记》的成功大部分可以归因于讲述人摩根·弗里曼, 因此电影制片人明智地要求续集英文版依旧沿用其低沉的标志性嗓音。毋庸置疑，弗里曼的声音既不会喧宾夺主也不会过于游离,为影片提供了一种让人舒适的熟悉感, 亲切地引导观众穿越这片冰冻地带。





《帝企鹅日记2》更清新, 更自信, 充满了让人惊叹的时刻, 从这方面来说无可否认它比前一部更佳, 但是这些意义并不大。这部续集原本有机会探讨气候变化如何改变冰盖, 如何改变这些企鹅行走过的冰面，但这些机会都被浪费了。弗里曼经常提到气候变化, 而且镜头也显示了气候变化对这些动物有多么大的影响, 但这个本值得纪录片大书特书的问题却被轻描淡写, 没有得到进一步更详细的讨论。

《帝企鹅日记2：召唤》显然是在提醒观众, 与这些适应性很强、讨人喜欢、而且与我们截然不同的动物行进在同一个星球上, 是我们的荣幸。吕克·雅克通过企鹅的仪式和互动轻松地挖掘出了地球上所有生命所共有的自然主义经验, 巧妙地提醒观众, 所有生物的生存方式都是相似、独特而又奇异的。这部纪录片进一步揭开了帝企鹅, 及其生存环境和冒险的神秘面纱, 并且带领观众再次体验了一场华丽又震撼的南极之旅.