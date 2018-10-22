《找到你》：于事无补的“仇男主义”

杨晓林：“电影眼”新片评分榜第74期评语。

《找到你》7.5。选取三位具有代表性的女性表现女性生存困境和“两性战争”，继续着肇始于“五四”新文化运动之一脉——女性解放话题，给蔚然成风的女权运动添柴加火，选材颇吸睛。内容的涵盖面很广，料足，有大格局的雄心，把苦情片、犯罪片、悬疑片的元素混搭，叙事缜密，虚实相应，主次分明，颇具匠心。从最初的妇女解放阶段，发展到女权主义，女性主义，及至当今的双性和谐阶段，女性的生命境遇和百年前已不可同日而语。但本片刻意夸大了女性的苦难和英勇，矮化丑化男性的婚姻家庭形象，夸大男性的家暴、自私、愚蠢、予取予求，不解风情，不懂怜香惜玉，不会相濡以沫。如“主题先行”泛滥成灾的抗日神剧一样的，颇有“仇男主义”的“抗男神剧”味道。加之咆哮体表演、大段的女权宣言、缺乏深刻的社会背景和文化内涵，鲁迅先生笔下的“子君”、“祥林嫂”，阿加莎笔下心机缜密的“复仇女”一一再现，与“妇女快要顶半边天”天下大势颇不相合。其实，“两性战争”被“双性和谐”所取代是时势使然，是大势所趋，是时代主旋律，只有如实的反映大多数男性和女性关系现状，着眼于探讨现实问题和两性困境的电影才能叫真正的“女性主义电影”，刻意地夸大和丑化只能拉仇恨，燃战火，撕裂痕，互伤互害，于事无补。