网络大电影二十年叙事嬗变及制胜之道探析

杨晓林：《人民论坛》约稿。

一

新世纪以来，“网络电影”、“新媒体电影”、微电影到当下的网剧和网大（网络大电影）的近二十年嬗变历程可谓一路高歌猛进，活力无限。肇始于2000年的《天使的翅膀》《大史记》系列，及至2006年恶搞短片《一个馒头引发的血案》和紧随其后的《乌龙山剿匪记》《春运帝国》等作品大量涌现，逐渐发展到2010年后类型多样、内容博杂、质量参差的微电影大潮来袭，网络电影可谓杂花生树，枝繁叶茂。基于商业目的，2014年3月18日，爱奇艺在首届网络大电影高峰论坛上提出“网络大电影”概念：制作要合乎电影规律、时长要超过60分钟，要在互联网发行，盈利方式是“用付费点播模式进行分账”。至此微电影水到渠成地完成蝉蜕龙变，进阶到网大。

据骨朵数据统计，在诞生初年，上线网大437部，前台播放量高达27.4亿。网大本小利大，制作周期短，[1]而且可以成批量生产——部分公司的年产量甚至高达几十部，巨大的商机让众多公司蜂拥前来掘金，2016年网大数量暴增至2271部。2017年传统的电影公司也纷纷入局：华谊兄弟、欢瑞世纪通过开设或收购新媒体子公司进军网络电影领域；大地电影、索尼影视、光线传媒、山影集团、China 3D、华策影视等也尝试纯网发行电影的模式。而早进入者，已成为这一行业的弄潮儿，在2017年爱奇艺网络大电影年度票房top20影片榜”中，淘梦占据6部、映美占3部、奇树有鱼占3部，由慈文传媒和爱奇艺联合出品的《哀乐女子天团》成为口碑佳作，并拿到了龙标。2018年分账过4000万的除《灵魂摆渡·黄泉》外，还有淘梦出品发行的《齐天大圣·万妖之城》。爱奇艺上半年分账破千万的网大有十几部，前10位分账总票房超1.8亿。

初期两年几乎没有监管，由此导致野蛮生长的网剧和网大问题丛生。“题材标题大家有，情节制作莫须有，三观底线真没有”成了公认的标签，很多公司通过博眼球、秀下限的作品赚得盆满钵满。特别是一些价值观扭曲、内容低俗、又黄又暴力、蹭IP、“没腔调”的作品，扰乱传播秩序，社会影响极差。如蹭2015年院线电影《捉妖记》和《道士下山》热度，当年爱奇艺网大分账top20榜单中，与“道士”和“捉妖”相关片子多达7部，“超级网大”《道士出山》成为了“佼佼者”，成本只有28万、摄制仅8天，但收益高达1500万。

视频网站也因此饱受“唯流量是从”的诟病，被舆论的大加鞭挞和讨伐。但真正有远见者从未放弃追求品质——因为激烈的平台竞争也遵循一般的商品竞争规律，劣币驱逐良币肯定是暂时的，是规则不健全时的乱象，而优胜劣汰则是必然的。网络平台迎合嗜痂之癖类的恶趣味是焚林而猎，通过雷人炒作赢得流量是涸泽而渔，注定难以长久。优质作品树立的好口碑才会让平台屹立不倒，要想做大做强做久，“内容为王”才是硬道理。

劣质网络视听产品引得天怨人怒，主管部门顺应时势，及时出手，出台了一系列法规和行规，大力整治，甚至把网络视听产品提高到关乎“国家安全”高度来看待。骨朵数据显示，2017年调整后的网大影片为1763部，同比下降22.37%，前台播放总量断崖式下跌，只有68.5亿，比2016年少了147.5亿。到了2018年监管力度继续增大，上半年有超过两千部烂剧和低质网大被下架淘汰。

与此同时，野蛮生长后的网剧和网大市场，也已有了多家具有打造多部分账千万作品的能力的龙头公司，他们率先转变了战略，以“小成本、大情怀、正能量”的作品占领市场，涌现了如《白夜追凶》《最好的我们》《你好，旧时光》《河神》等好剧，而被称为巅峰之作的是《毛骗终结篇》（豆瓣评分高达9.6）这类引领方向之作，媲美优秀影院电影和热播电视剧而绝不逊色。

由于网络视频产品播放的终端是手机、电脑和电视这类小屏，不可能如影院大屏一样适合“大片”播放，以无比震撼的视听效果取胜，因此，“以小搏大”几乎成了网络视听产品的第一选择，而以“小成本和小场面”做出优质产品，就要以内容取胜，以故事取胜，以情怀取胜，以传播正能量取胜，这样才能真正长久地吸引观众。而且“正能量的精品战略”，也是当下“通吃赢家”驰骋网络视频播放平台的不二法门。以腾讯为例，作为网络视频平台的“大诸侯”之一，腾讯倡导网络视听作品精品化，对于艺术价值和思想导向极度重视，提出了五个“不要”原则：千万不要粗制滥造、千万不要做恶意的悬浮、创作不要向钱而生、不要跟风、不要唯大咖论。[2]这五个“不要”像五面杂质过滤网和病毒防火墙，从千万泥沙俱下、良莠不齐的作品中筛去“砂石”，淘出“真金”，防住了“黄毒”，保障了平台作品的健康和正能量，不但赢得了播放量，而且获得好口碑。

纵观这10部作品，腾讯占了5部，可谓半壁江山为其所有。而这10部作品中，悬疑片占了5部，特别是《罪途》系列全部上榜，而且《罪途1》还是播放冠军，播放量几乎是比其他影片10倍还多。“2018年度优秀网络视听作品推选活动”的入围优秀作品名单，腾讯视频推送的《罪途》(系列)和《那年1987》被评选为“年度优秀网络电影长片”。2019年1月12日在第三届金骨朵网络影视盛典上，《罪途》获得年度品质网络电影奖。《罪途》系列制片成本500万，2018年5月11日上线后至今，三部曲专辑播放量合计超过2.8亿。《罪途》可谓是一部探骊得珠之作，创作理念值得推广，对其解剖麻雀，可让我们对网络视听产品的制胜之道窥斑知豹。

二

《罪途》系列的成功，在叙事内容上归功于对现实题材的选择，对当下社会热点问题的关注。《罪途》社会价值的实现，应该归之于聚焦儿童性侵、校园霸凌、家庭暴力、校方的文过饰非、媒体的不实报道等社会热点问题，直面当下女性身体和心灵所受的戕害，并对相关人员进行了心灵拷问和道德审判，具有很强的“在地性”。这与传统网络电影重奇幻、恶搞、情色、畸恋、凶杀、甚至灵异之类博眼球的作品形成了云泥之别。

《罪途》系列作为讲好了的“中国故事”，触到社会的痛点，同时也对中国当下文化语境中“女性”的社会地位和尴尬处境进行了解剖。本片中艾发衰容的母亲秋红想要弄明白女儿徐囡囡的死因，设计将十年前所有相关的人都集中到一列火车上，却被时乖命蹇的周新雪伺机出手“复仇”。秋红和周新雪之所以选择个人复仇而不诉诸法律，主要是因为隐性的家暴、虐童等罪恶，法律和道德常常对之无可奈何，因为女性和儿童作为弱势群体，在男权社会没有话语权，常常被置于“无视”的位置。秋红因家暴离婚后，竟然被人谣传为“去省城卖身”，连带着女儿惨遭校园暴力。秋红、徐囡囡和周新雪被丈夫、小卖铺老板老赵、教导主任吴健、男同学王超和何家斌、男记者梁夏等构成的“男权网”罩住，无所遁逃，有冤难伸。这些男性以强凌弱，以众暴寡，共同酿造了这一人间悲剧，甚至迫使女法医刘昔之也沦为了犯罪同谋。被侮辱被伤害者以飞蛾扑火的方式反抗男权社会，为鬼为蜮、狗彘不食的老赵死有应得，虽然大仇得报，但童年受辱，一生被毁的周新雪可能要承担法律责任。影片提出的作为弱势群体的女性社会地位问题，值得全社会反思。

《罪途》系列的成功，就形式而言，与采用“悬疑片”叙事策略有关。就类型而言，悬疑片无疑是近年来最受欢迎的类型电影。悬疑片之所以令人着迷，除了形式上剧情不断反转烧脑之外，最为重要的是它的核，一般都是反映社会问题，具有深刻地批判性，特别是对人性的弱点及阴暗面之剖析，让人感到透骨入髓般绝望，而以恶报恶的死亡血腥味，极具警世意义，让人心生怵惕，得到心灵的净化和升华，同时激发人们对美好的人性的向往。2015年网络悬疑短剧《天才J第一季》播出，总播放量达到了1.2亿，后来陆续推出了几部同系列的网大，也都取得了不俗的成绩，制片方采用的“悬疑片”策略可谓居功至伟。而《罪途》系列在商业上的成功，首先要归之于“好看”和“吸引人”，而要做到这一点，也与采用“悬疑片”这一策略有极大关系。

商业片要获得市场的成功，就要投观众之所好，而百年来积淀而成的“类型电影”，就是电影的票房保证。类型电影作为一种时尚，也是风水轮流转，每隔若干年，顺应社会大众心理，都有某种类型，备受观众青睐。从早先的西部片、歌舞片、爱情片、武侠片等，到如今的大行其道的科幻片、神魔片、悬疑片等，此起彼伏，可谓一浪盖过一浪，有时是一种类型若干年内风头无俩，有时是几种类型并驾齐驱。而近年国内“以小搏大”——能以小成本取得高票房的类型片当属悬疑片，《烈日灼心》《暴裂无声》《记忆大师》《催眠大师》《搜索》《心迷宫》《白日焰火》《全民目击》等无一不是大获成功，口碑与票房俱佳。《罪途》系列在类型选择悬疑这一类型片形式，无疑是高明之举。

悬疑片的渊源，当属希区柯克电影和阿加莎小说改编的系列电影。特别是阿加莎，她所开创的悬疑片叙事模式如“密室杀人”的《无人生还》模式、一节车厢人合谋杀死一个人《东方快车谋杀案》模式，以及最不可能的弱者是真正的凶手的《阳光下的罪恶》模式等都成为经典的建构故事方式，至今被翻拍致敬和模仿。而《罪途》系列可以说是三种模式的中国版合体，所有与过往案件有关的八位乘客被下套集中到了一列有且仅有他们的夜间火车上，暴雨引发泥石流，列车被停在半路，形成了一个比较封闭的空间，乘客老赵被杀，乘警抽丝剥茧，意欲勘破行藏，由此展开对剧中人物内心的分析，让观众一步一步地窥探到校园暴力事件原委，从而撕开了一张张伪装的假面，相关人员受到了道德审判。

《罪途》系列的启示是，小成本、小空间、无明星阵容的网络大电影，完全是可以出精品的。阿加莎式的悬疑片，多为“室内剧”模式，通过对话交代故事的前因后果，这就在影像层面省去了诸多常规电影应有的场面，由于场景的减少和压缩，以及群演的可以省略和不在场，就使摄制费用大幅降低，使低成本创作成为可能。但另外一方面，对对白水平及剧本缜密要求就会很高。《罪途》系列美中不足之处是使不足三个小时的故事内容撑够了三集的长度，剧情反转过多过度，让观众产生审美疲劳。而且为了使叙事更为清楚明白，不断的插入回忆，使得人物对话时产生的剑拔弩张的紧张气氛和戏剧张力常常被瞬间消解。本来可以通过对白讲清楚的内容，却通过回忆画面来呈现，本来可以用极简镜头讲明白的内容，却化简为繁，让观众失去了想象的空间，可谓事倍功半和画蛇添足。

结语

时至当下，一方面是“小成本、大情怀、正能量”的作品在引领潮流和正确方向，除了如《罪途》系列一类的悬疑片外，类似《那年1987》这类现实主义题材的作品也应大力提倡。但另一方面，网络视听产品的形势依然很严峻。“胜者通吃”的原则不光表现在院线电影和电视剧方面，网大和网剧亦是如此。“以小搏大”常常是特例而非常态，就网大和网剧而言，观众一般都会选择制作精良的作品，而“精良度”常常也与资金投入成正比，这就会导致单体投资额度不断加大，小体量作品生存空间被压缩。早年一二十万就能开拍，到后来一二百万才行，如今投资仅百万的网大已很少，小投资作品有退出网剧和网大市场的趋势，投资近千万作品成了主流。但相对影院大片动辄上亿的投资，当下的网大无论如何也只能算中小投资。

当下网剧和网大就题材而言，“魂、仙、魔、妖”依然占比较重。2018年上半年作品累计点击7.8亿，其中4部网大分账过千万，分别是《新僵尸先生2》（1555万）《宝塔镇河妖》（1362万）《彪哥闯奉天之做梦没想到》（1172万）和《捉妖大仙》（1062万），下半年《齐天大圣·万妖之城》的票房分账达到4036万，《黄飞鸿之南北英雄》和《超级大山炮之海岛奇遇》的分账也都突破千万，[4]豆瓣评分最高的依旧是《灵魂摆渡·黄泉》这类玄幻片。其实，题材本身没有对错，关键是内容表达的是否具有现实主义创作精神，是否和现实生活对位，是否能和当代人生活与情感发生共鸣，“好诗不过近人情”，电影亦是如此，“近人情”——接近当下人的情感，才是重点。“小投资、大情怀、正能量”不光是对现实题材而言，对于非现实主义的题材的“魂、仙、魔、妖”依然如此。如能真正明白这一点并实施之，不光是院线电影，网大的创作同样也会是另一番景象。

（杨晓林 同济大学电影研究所所长，编剧，教授，博士生导师）

[1]很多院线电影创作启动到公映，至少两三年甚至更久，而网大从立项到上线可能仅需三个月。

[2]《网络剧如何实现精品化？腾讯视频王娟：5个“不要”很重要》《娱乐独角兽》2018-06-16。http://baijiahao.baidu.com/s?id=1603442158846347016&wfr=spider&for=pc

[3]《2018年豆瓣排名前10位的网络大电影，你听说过几部？》《影视小七说》2018-11-08。 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1616559331357601153&wfr=spider&for=pc

[4]张颖《网大，已经开始比电影赚钱了》《中国电影票房吧》2018年09月17日。文中相关数据皆源自该文。http://ent.ifeng.com/a/20180917/43104786_0.shtml 转引自：毒眸（ID：youhaoxifilm）