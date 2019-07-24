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《孔繁森》《张思德》《唐山大地震》《被告山杠爷》短评

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2019-7-24 21:13:26

应邀为中国电影文学学会评选的“新中国成立70周年优秀电影剧本和典型人物形象”所撰评词。  

 

《孔繁森》：作为援藏干部的典范，孔繁森为人子，为人夫，为人父，却不能尽孝尽责，如海瑞一样，可谓失败到了极点。但他钟爱的歌曲《说句心里话》中那种舍小家为大家的精神，却感动了阿里，感动了西藏，感动了全中国。他“视名利安危淡似狮泉河水”，“置民族团结重如冈底斯山”身为遐方绝域的地委书记，他献血养孤，饮冰食蘖，夙夜在公。他走遍千山万壑，恤老怜贫，救助困厄。他是“大写的人”，他的精神已内化为共和国的集体记忆，鲁迅所言的“埋头苦干”和“拼命硬干”的“中国的脊梁于他而言名至实归。

 

《张思德》：正剧故事喜剧化，英雄人物凡俗化。张思德老实巴交，不善言辞，脏活累活抢着干，甘当梯子、自编草鞋、为孩子擦屁股……，细小处见真诚，琐屑中显伟大。老子言：“圣人不积”“为而不争”，“大智若愚，大巧若拙”，编剧高明，深谙此理。1944年安塞烧炭牺牲，毛主席说：“普通、平常、像清凉山上的草一样，……正是这些人支撑了我们的事业。”实乃至论！ 

 

《唐山大地震》：影片不同凡响处，在于把灾难片拍成了“家庭伦理剧”，重点不是“抗灾”或“逃灾”，而是“灾后”幸存者精神的涅槃重生。影片不与好莱坞大片炫技斗奇观，而是回归亲情叙事，母亲经历了手心手背都是肉的“至暗时刻”，活在心理“余震”中，而亲情、感恩、忠恕这些民族文化的精髓，是治愈创伤的良药，也是编剧以之催人泪目的法宝。

 

《被告山杠爷》：影片以古老的乡约村规和当代法治之间的矛盾冲突建构叙事。山杠爷恪守传统，彰善瘅恶，大公无私，深孚众望。但他“家长制”和“一言堂”的宗族式基层管理方式但却酿出了人命。他关押不交公粮者，拆人信件，打人，虽合理却不合法。作为新旧时代交替的人物，他是法盲，和村民一样，以为村规就是国法，沦为悲剧人物。影片触及了上世纪末农村法制建设的症结，极具历史价值。

 

                                          （同济大学杨晓林） 

标签： 影片简评(6)
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