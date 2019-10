默剧版“黑镜”,给黑镜加点默,再看人性的尺度

——《我们未来的故事》第一辑观看记





英剧《黑镜》曾经以它对人性的犀利刻画而著称,但是,等到英美合拍《黑镜》之后,很多观众都感觉黑镜逐渐变得不那么“黑”了。今年《黑镜》播出到第五季,评分统计值(目前是6.6分)已经下跌到仅仅比及格好一点的地步了。当然,有些观众觉得《黑镜》第五季也挺好的。

在《黑镜》第五季播出前后,“迷你黑镜”也被推出了。“迷你黑镜”名为《我们未来的故事》(Stories from Our Future,又译作《来自未来的故事》)。第一辑的《我们未来的故事》,包括三个短片,每个短片的长度都不超过十分钟。而且,比较有特点的是,每个短片都采用了类似默剧的方式,也就是说没有台词,只有配乐和由画面展示的一些文字。

这三个短片的名字分别是:《治疗孤独的方法》(Cure for Loneliness),《(渐渐)认识你》(Getting to Know You),《健康的选择》(The Healthy Alternative)。第一个故事大致讲的是用智能机器人来解决个人的寂寞孤独,涉及人性的黑色幽默性质;第二个故事大致讲的是由网络社交引发的人际关系中的信任和不信任问题;第三个故事大致讲的是药物广告的夸大其词和人们的药物依赖问题。

第二个故事和第三个故事,并没有多大创意,呈现的是很多人都见惯的浑闲事。因此,这里就不讨论这两个故事了。第一个故事,倒是挺有黑镜色彩。这里大致记录对第一个故事的一些感想。

第一个故事有意思的地方大概在于展示了人性的尺度。它用人性的百分比,来展现行为的差异。人性值(或者说人类行为值)被设定为100%,智能机器人的出厂人性值是0%,在相处的过程中,智能机器人的人性值会逐渐上升。

在结局之前,男主角的人性值是未知的(这是本片的悬疑点)。大致猜测,男主角的人性值会在90%左右。他会受限于很多成人世界的规矩,让他局限在自己的孤独里,也让她继续孤独。当智能机器人的人性值达到11%左右,它就可以识别出孤独感了;然后达到12%人性值的智能机器人会“适当地”打破规矩,从而让人走出孤独圈,让他和她成为伴侣。

当男主角找到伴侣,不再孤独的时候,那个12%人性值的智能机器人却孤独了,于是它也给自己找了个智能机器人伴侣。于是有了两个智能机器人,一个男性外型,另一个女性外型。它们像男女恋人一样交往。然而,女型机器人,知道的规矩不多,于是它跌落地铁站台,被地铁撞碎了。看着碎落的女型机器人,男型机器人“知道了”那种“失恋”的感觉,或者说丧失伴侣的感觉。这时候,男型机器人的人性值从12%增加到了13%——似乎对于本集编剧来说,失恋所体现的人性值仅有13%而已。丧失伴侣的男型机器人比较失落,也跳下地铁站台,被地铁“撞死”了。

然后,本集——治疗孤独的方法——要表达的重要线索才出现了。本集的那对“人类情侣”,目睹了男型机器人被地铁撞碎的场面。他和她互相看看对方,这时候,他和她的脖子后面开始显示出人性值从百分之九十多提高到了100%的程度。这个情节的含义,可能是说,只有人们开始惊讶于悲剧的时候,人们才成为百分百的人。同时,这个情节似乎也在表明它的悬疑处:他和她很可能实际上都不是人类,只是与人类非常相似的人型智能机器人。 由于,这一集的大部分情节似乎并没有展示男主角可能是赛博格,因此,男主角是人工智能的可能性比较大。

那么,这一集实际上是在展现一个图灵测试。图灵测试大致是说,当人们无法分辨人和机器的区别的时候,机器人才会被认为真正具有了人类智能。在《治疗孤独的方法》这集中,在明确意识到自己是机器人的情况下,人性值(或人类行为值)最高也没有超过20%——丧失恋人的感觉,对于一个智能机器人而言,人性值只能达到13%的程度。知道自己是机器人,这会限制它的人性程度。于是,为了制造能通过图灵测试的,有人性的人工智能,男主角和他的伴侣在不知道自己是人工智能的情况下参与了测试。最终结果(100%人性值)表明他和她通过了测试。

不过,人性真的能用数值尺度来量化吗?以往的黑镜故事大致已经表明,过于精打细算的行为,很可能是非常“反人性”的。就像很多量化评分一样,它们实际上只是相对而言的参考值,展示了一些信息,同时,也遮蔽了很多价值。迷信评分,是不好的。