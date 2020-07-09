曾志伟电影《四喜玩家》什么时候上映

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这一部由拳头时期影业公司和北京任性传媒公司协同制做的爱情偶像剧影片《四喜玩家》，将于二零二一年一月一日上映，此片也是由孔二狗电影导演并出任导演的。 电影简述：话剧院里四个已快退休的老戏骨，相互揣着一个理想。没知名度資源，她们的理想一再遭人讽刺。她们不经意中拍攝的一段演出视頻，被上传入在网上，一夜之间四人变成非常网络红人!以前形影不离的四人经历磨练，理想最后怎样呢 此片由曾志伟、克拉拉领街，在其中曾志伟饰演的老李是一个演出团的人物角色，克拉拉饰演的是自身的闺女馨梦，此外，此片还将添加吴孟达、范伟、梁家辉、周冬雨等人物角色。



《四喜玩家》导演：孔二狗，本名孔祥照，出生于1981年1月8日，祖籍内蒙古赤峰市敖汉旗，中国内地作家、编剧、电影人，毕业于内蒙古民族大学。凭借《东北往事：黑道风云20年》开创黑道小说风潮，被称为“黑道小说第一人”。2012年加盟北京小马奔腾文化传媒股份有限公司成为签约编剧并担任董事长特别助理参与企业事务性管理工作；2014年监制游族网络出品的手机游戏《四大萌捕》改编的同名影视剧；2014年7月出任游族影业CEO，之后以总投资12亿拍摄科幻电影《三体》，预计2022年上映。

