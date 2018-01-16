《大世界》：痛楚压抑的暗黑动画

这是继2017年《大护法》之后又一部成人动画的力作，影片具有科恩兄弟《血迷宫》一样的暗黑风格，也是对《两杆大烟枪》《疯狂的石头》的致敬之作。影片既话痨又暴力，在叙事上多线齐头并进，最终汇合，冥冥中恶有恶报，该死的死，该亡的亡，颇有昆汀《低俗小说》“闭环叙事”特色。影片依然和导演2010年的处女作《刺痛我》一样，具有愤世嫉俗的批判现实主义风格，对人性之恶和当下底层社会的种种痼疾表现透彻，几组社会底层的边缘人，在金钱和欲望中挣扎，几乎都成了法外之徒，在法律和道德边缘走钢丝。百万巨款的多次易主，让人性的卑劣凶悍发酵腐烂，开出了一朵朵血红色的罪恶之花。影片的美术风格具有黑色电影的特征，影调昏暗，场景极度偏色和不和谐，就像片中的人物关系一样，相互挤兑排斥，加之每秒12帧带来的“低帧卡顿”，整个观影过程给人一种苦涩压抑的痛楚感，完全迥异于中国传统动画观影的愉悦感。影片的台词金句频出，底层小人物的形象质朴本色。美中不足的是配音完全没有生活味，很不专业，有种对着剧本念的感觉，结局也过于巧合和刻意。中国动画电影的创作环境依然不容乐观，《大世界》的编导剪分镜手绘全都由导演一人包揽，800多个镜头的原画全部由刘健一人完成，这让我们心生敬意的同时，也为独立动画长足发展深怀忧虑。

（杨晓林 同济大学电影研究所所长，编剧）