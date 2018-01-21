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2017年国产动画电影创作综论

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2018-1-21 17:48:55

      方景锋 杨晓林  

      摘要：2017年国产动画电影与去年相比，无论从数量上，还是票房总收入上，都低于去年，应该是中国动画经过了前两年的动画大繁荣之后，一次理性的回归，也意味着疯狂跟风制作动画的投机行为在逐渐减少。分级动画电影《大护法》是国产影院动画多元化发展的一个醒目标志，《熊出没·奇幻空间》以5.4亿领跑动画电影票房，表现突出。票房过4000万影片虽有不足，但仍有各自的优点。主要问题是创作水平需要提高，关键短板仍没有解决：胖矮圆的人物造型不适合三维动画；镜头语言错误太多，场面调度混乱；声音的空间感、层次感单一；角色设计邯郸学步，抄袭严重。投资理念、观众定位及发行中存在的问题：急功近利，缺乏长远的眼光；缺少老少皆宜的故事，针对观众群过于低幼；发行过于依赖假期档。

关键词：理性的回归；《大护法》；关键短板；投资理念；观众定位及发行

 

在全国电影市场火热的背景下，2017年国产动画电影上映不完全统计至少有31部（见表），数量上少于2016年的41部。超过5000万元票房的动画电影共6部，其中票房过亿的有4部，分别是《熊出没奇幻空间》（5.4亿元）、《十万个冷笑话2》（1.33亿）、《大卫贝肯之倒霉特工熊》（1.26亿元）、《赛尔号大电影6：圣者无敌》（1.02亿）。一向稳定卖座的“熊出没系列”终于拿到了今年国产动画电影的票房冠军，从2014年的《熊出没之夺宝熊兵》2.47亿，2015年《熊出没之雪岭熊风》的2.8766亿，2016年《熊出没之雪岭熊风》的2.9766亿，到今年的大爆发，取得了5.4亿傲人成绩单。这归功于创作者对这一IP的苦心经营，以及近几年的精心制作。从制作上来说，2017年的国产动画电影制作水平整体有所提高，无论从故事开发，还是三维动画技术都高于往年。但整体水平的提高，并没有掩盖今年动画市场的惨淡，这与许多投机成分的资金进入动画市场不无关系。虽然票房收入不高，但对于中国的动画市场不见得是坏事，这是中国动画发展史上通过市场调节所做的一次有益的自我净化。这意味着国产动画电影发展趋于稳定，一些用心做动画的制作公司，经过市场的检验，得以生存下来，而一些急功急利的投机公司将会退出中国动画市场。2017年国产动画电影虽然取得一定的成绩，但总体而言，还是问题很多。

 

   2017年国产动画电影一览表

序号

上映

月/日

片名

导演

出品方

总票房

1

1/7

猪猪侠——英雄猪少年

王晓莉

广东咏声动漫、乐视影业、芒果TV、深圳佳奇娱乐、深圳唯变科技等公司联合出品

4490

2

1/7

辛巴达与美人鱼公主

李霞

合肥创新符号影视文化有限公司

218

3

1/13

逗逗迪迪——美梦年

王龙波路锦明

咏声动漫、珠江影业、上海炫动

33

4

1/13

超能龙骑侠

刘可欣

北京华映星球文化发展股份有限公司

299

5

1/13

大卫贝肯之倒霉特工熊

丁亮

林永长

奥飞影业投资（北京） 有限公司、奥飞影业（上海）有限公司、哈尔滨品格文化传播有限公司联合

1.26亿

6

1/20

蛋计划

李扬武

深圳市欢乐动漫股份有限公司、中央电视台央视动画有限公司、深圳市华夏动漫科技有限公司

58

7

1/28

封神道：哪吒闹海

上海米粒影视制作

8

1/28

熊出没·奇幻空间

丁亮

深圳华强数字动漫有限公司

5.4亿

9

2/5

萤火奇兵

邓伟锋

北京其卡通动画公司、辽宁亨通传媒股份有限公司、北京其欣然数码科技有限公司、上海新文化传媒集团股份有限公司、北京其欣然影视文化传播有限公司

799

10

5/27

三只小猪2

刘炜

陕西文投（影视）艺达投资有限公司、江苏省广播电视总台优漫卡通卫视

2437

11

5/27

我的爸爸是国王

牛志远

刘骏

深圳前海腾清动漫文化有限公司、洛克互动智能科技有限公司、广州腾远文化传播有限公司、北京先锋传奇影视文化有限公司

1570

12

5/28

嘻哈英熊

王琦

中广树德国际文化传媒有限公司、北京世纪华映文化传媒有限公司、中广德丰文化传媒（北京）有限公司、海宁嘻嘻哈哈影视文化有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、山东中动文化传媒有限公司、大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司、山西广播电视台、山西传媒学院、上海极光影视广告制作公司

13

5/28

水神娃

汤继业

苏州高新鸿图影视动漫有限公司

0.2

14

5/28

功夫小兔侠

董大可

北京世纪彩蝶影业、山东星点文化传媒、上海萌点影业

146.8

15

7/1

牧野传奇

谢宝锐

河南志锐广告传媒有限公司

3.4

16

7/21

阿唐小来的奇幻之旅

王微

追光动画

17

7/28

豆福传

邹燚

深圳市京基动画设计有限公司

1572

18

7/28

大耳朵图图之美食狂想曲

速达

上海电影（集团）有限公司、上海美术电影制片厂有限公司、上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司、上海民新影视娱乐有限公司

4262

19

7/31

大护法

不思凡

北京光线影业有限公司、天津市好传文化传播有限公司

8687

20

8/4

大象林旺——一炮成名

李涛歌

潇湘电影集团有限公司、深圳市前海龙呤国际传媒有限公司

316

21

8/4

玩偶奇兵

申宇

黄燕

深圳市环球数码影视文化有限公司

3169

22

8/11

星游记——风暴法米拉

胡一泊

环球数码创意控股有限公司、深圳市环球数码影视文化有限公司

23

8/18

赛尔号大电影6：圣者无敌

王章俊

淘米动画工作室、爱奇艺、鱼子酱文化、优漫卡通、上影股份

1.02亿

24

8/18

十万个冷笑话2

卢恒宇

李姝洁

上海炫动传播股份有限公司、万达影视传媒有限公司奥飞影业投资（北京）有限公司

、上海腾讯影业文化传播有限公司伊犁卓然影业有限公司、成都艾尔平方文化传播有限公司、天津仙山文化传播有限公司

1.33亿

25

阿狸的梦之城堡

徐瀚

华视娱乐

26

9/16

真假森林王

邓磊

合肥创新符号影视文化有限公司

200

27

10/1

魔力果乐岛——拯救行动

Karl Toerge Karl Toerge

上海俪薇杰影视文化有限公司、上海唐德国际电影文化有限公司

28

10/1

大熊猫传奇

蒋叶峰

合肥泰尚文化科技有限公司、刘先平大自然文学工作室、安徽娱连影业文化有限公司

6.8

29

10/1

钢铁飞龙——再见奥特曼

王巍

蓝弧动画、乐视影业

14

30

10/1

反转星球

李炼

浙江博采传媒有限公司、浙江蓝巨星国际传媒有限公司、合宝娱乐传媒有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司

4032

31

12/1

钟馗传奇——岁寒三友

晓寒

天津科瑞杰动漫技术有限公司，广西电影集团，四川知更鸟有限公司，四川文化艺术学院

50

说明：本表是不完全统计，数据和信息来自网上，不一一注明。票房空者为没法统计到数字的影片。

 

一、2017年动画创作值得称道之处

1.《大护法》赢得了口碑，《熊出没·奇幻空间》贡献了票房。

2017年暑期，国产分级动画电影《大护法》上映后引起了广泛的关注与争论。该片制作成本2000万，用时2年，票房8760.3万，豆瓣评分8.1分。相较于2016年《大鱼海棠》的6.5分、2015年《大圣归来》的8.2分，算是一个非常不错的成绩。中国电影审查制度相对较严，有众多的题材和内容禁区。面对有争议和有可能触碰审查红线的主题内容，以及特别前卫的表现形式，投资者大都会望而却步，这使得国产动画电影极少“异端”，在创新方面一直如履薄冰，小心谨慎。《大护法》“敢为天下先”，跳出了国产动画数十年以一贯之的 “低幼化”的窠臼和“弱智化”怪圈，以特殊的题材内容和极具个性化的风格特征，成为中国动画电影成人化探索的里程碑。《大护法》的上映可以说是中国动画的一个“事件”，可以看作是国产影院动画多元化发展的一个醒目标志，突出表现在以下四个方面：首先是开创了国产影院动画分级的先河；其次是开拓了国产动画人性批判和体制反思的暗黑主题；第三是极简主义人物造型富有象征与隐喻意味；第四是国画类型杂糅的美术风格令人耳目一新。

另一部影片是《熊出没·奇幻空间》票房达到5.4亿。影片真正的兼顾到了全年龄段的观影要求，它成功的把好莱坞的动画制作理念进行中国本土化，并适当的进行创新，剧情设置不再那么幼稚，具有幽默感；世界观非常成熟，偏向成人化思维。制作上，无论从人物形象还是视觉特效，都有了一定程度的进步。熊大、熊二身上使用了毛发系统，代替了以前的贴图效果，两头熊身上的毛非常柔软富有变化，具有了真实的毛发质感。《熊出没·奇幻空间》即卖座，又叫好，真正的做到了“双赢”，收到了许多媒体的好评。“各种新角色和剧情摆脱以往国产动漫中的简单设置，多维接地气，暖心而感人；此外，电影全新的3D特效技术给观众带来非常“真实”的观影体验，清新奇特、唯美壮观的奇幻森林空间也给观众带来春节假期里难得的“清肺醒神”的感受”。

2.票房过4000万影片虽有不足，但仍有各自的优点。

除了两部佳作外，2017年还有一些票房过4000万元的作品，像《十万个冷笑话2》（1.33亿）《大卫贝肯之倒霉特工熊》（1.26亿）《赛尔号大电影6：圣者无敌》（1.02亿）《猪猪侠之英雄猪少年》（4490）《大耳朵图图之美食狂想曲》（4262）《反转星球（4032万）等影片，各有值得称道之处。

《十万个冷笑话2》比第一部要好，影片依旧延续了与前作相似的架构，将各种无厘头的笑话与二次元的强大脑洞发挥到极致，从头到尾抖不完的包袱接不完的梗，各种天马行空的想象力和拼凑力，向许多经典影片致敬（恶搞）。出现了许多经典漫画角色，毫无违和感又能让人忍俊不禁；无处不在的自嘲，用搞笑的方式吐槽惨淡的人生。《大卫贝肯之倒霉特工熊》虽然角色形象是别人的，但故事完全是原创的，利用有一定知名度的IP进行再创作。改编后，倒霉熊变身特工，角色性格有笑点、有萌点，故事即励志又温情，还带有环保主题，全程轻松，剧情也不错，不低幼，大人小孩都可以看。最值得称道的是动画设计非常好。虽然倒霉熊没有语言表达，但是眼神表情动作都能让你感受角色萌萌的可爱，让人喜欢，使得《倒霉特工熊》颇有几分好莱坞动画明星范儿。但其实这个IP早已蜚声国际。自2002年诞生以来热播15年，系列动画已在50多个国家累计播放超过100亿次，绝对是个超级IP了。如今倒霉熊的形象首登大银幕，以出色的视听效果，加上欢乐的风格、冒险的故事以及升级的制作呈现出来，吸引了众多喜欢倒霉熊的小朋友。

此外，值得一提的是《豆福传》，作品中的“修仙”“悟道”等与中国风有关的元素还是吸引了不少人的眼球，在各种各样的低俗喜剧、低龄动画的中国动画市场上，让人充满期待。画面和人物制作精良，模型制作、角色绑定、动画设计、动画特效等达到了中国三维动画的较高水平，那些出其不意的剧情设定更是为片中的“笑点”增色不少。当四个小伙伴立下打破次元壁的誓言，当拯救世界的故事不再只是简单的冒险，或许此时只有神杖才能带他们进入最高维度，然而在面对神杖的威胁，河神、雅典娜与雷神只能被迫选择“侧身而过”，因为在浩瀚的宇宙中，脑洞太大就将扭曲时空，吞噬一切强大的力量，但值得庆幸的是，在这个由笑点与梗组成的世界里，小伙伴们一直没有放弃寻找创世神杖的决心，他们一心想要守护世界和平，防止世界被破坏，但却没成想创世神杖或许才是真正破坏世界最大的杀手。影片的前半部分，故事节奏还是值得肯定的。但可惜的结尾有点狗尾续貂，否则将是一部佳作。

二、主要问题：制作水平有所提高，关键短板没有解决。

国产动画总体制作水平不高，关键短板一直没有解决，这是困扰了中国动画发展近二十年的老大难问题，2017年各种问题依然突出，主要表现在以下四个方面。

1. 胖矮圆的人物造型不适合三维动画。

造型本没有好坏优劣之分，但如果不适合就有了优劣之别。今年国产动画三维的为主，虽然模型制作，动画设计等有明显改善，但角色造型都是胖矮圆为主，这样的造型设计特点不适合三维动画表现。三维动画比较适合四肢细长，体型瘦高的角色，才能发挥三维动画的动画特点。以三维动画最发达的美国动画为例，《马达加斯加》、《里约大冒险》、《玩具总动员》，《超人总动员》，《神偷奶爸》等影片，角色造型都是以四肢细长，体型瘦高的特点为主。虽然小黄人的造型特点也是比较低矮的，但他们的四肢是瘦长造型。这种细长的造型特点有利于最大化的发挥三维动画角色动作幅度，使得角色的动作夸张优美。

国内许多影片导演不是三维动画制作专业出身，不了解三维动画的制作特点。三维动画因其骨骼绑定的影响，不太适合四肢粗短小，体型矮胖的角色进行动画（二维动画不会出现这样的问题）。《逗逗迪迪之美梦年》造型设计清一色的低矮挫，四肢短小，绑定时，关节就短小，角色的动作就会像蚕蛹在蠕动，没有动感，更没有美感。这样的造型是三维动画最忌讳的，对于角色动画师来说是噩梦，没有办法体现动画的动感。《猪猪侠之英雄猪少年》中的主要角色也是低矮的角色造型，四肢短小，不利于动画制作。《豆福传》中因为题材内容的原因，因为故事的角色都是豆子，角色造型是椭圆形的，但影片中还算有个正常的天师的造型。《三只小猪2》《功夫小兔侠》《玩偶奇兵》也都是这样的失败的造型特点。这样造型的角色，让世界上最优秀的三维动画师也难设计出生动活泼的角色来。

2、镜头语言错误太多，场面调度混乱。

当有了一部好的剧本，导演要利用场面调度把这个故事讲得更精彩，更吸引人。场面调度不得当，即使一部好剧本也不会成为好电影。《三只小猪2》中小猪和狼打擂台的桥段中，镜头交代不清，场面调度混乱，缺少适当过肩镜头的运用，缺少擂台上角色位置关系的交代。角色空间关系交代不明确，会造成观众观看影片的困惑，从而破坏了故事讲述的连续性。镜头景别跳跃性太大，镜头彼此间的关系不紧密，极容易造成跳戏，打断观众的观影体验。在插入反应镜头时，插入时机不对，破坏了剧情的节奏，影响了故事的连续性。镜头剪辑前后不一致，穿帮镜头过多。《我的爸爸是国王》中，角色上一个镜头是趴在石板地上，并且已经停了下来，但下一个镜头该角色却趴在了草地上。

在日本的电视动画片中，为了节约成本，常常通过减少帧数来完成叙事，人物有时只有嘴在动，或者只有头发在动，但整个画面完全没有静止，就是有静帧也是通过推拉摇移来制造动感，这是有限动画的惯常省工技巧，因为故事精彩，加之电视屏幕小，完全不影响叙事和观感，这种方式起始手冢治虫的《铁臂阿童木》，现已被全世界的电视动画广泛采用。但是这种技法在影院动画中一般是大忌，主要是因为影院动画的画质高，屏幕大，容易造成不流畅的视觉观感。在今年的影院动画《辛巴达与美人鱼公主》中大量的出现了静止镜头，而静止镜头又不是空景镜头，几个角色站在原地一动不动，非常奇怪，严重的破坏了电影节奏。比如美人鱼公主带着三个人鱼逃跑时，四人呆呆的站立在大船旁边静止了3秒钟，几个镜头之后，几人又是同样的呆呆站立了几秒钟，只不过是换了个地方，站在了窗子旁，一动不动，像在原地进行某种仪式，根本不是在逃跑。下一个镜头，又是呆呆的站立在了海港的一艘大船前，两秒钟后，四人才开始向船跑去。这种做法，犯了影院动画创作的大忌，使得画面变得极为呆滞不流畅，严重影响了观看的舒畅和愉悦感。

3、声音的空间感、层次感单一。

声音是电影语言的重要组成部分，尤其是动画电影，所有的人物和场景都是假定的，缺乏真实性，而声音是弥补这种真实性不足的重要手段。好的配音、音效可以营造出真实的空间环境，让人如身临其境，能深入的沉浸在观影过程中。而在国产动画片中，许多影片声音制作经常是粗制滥造，造成影片缺少真实感，大大降低了观影感受。具体表现在以下四个方面：

声音的质感表现不到位，没有表现出不同质感物体声音的不同。《我的爸爸是国王》中国王明明走在木地板上，而脚步声却是走在沙子上的沙沙的声音。而当莉莉公主走在石板路上时，经常会发出走在木地板上的浑厚的声音。当国王和被抓带到魔法城堡，地面是厚厚毛地毯，走路的声音像是敲鼓时发出的咚咚的声音；当爱普丝女王出现，女王穿着高跟鞋，走在木质的楼梯上，脚步的声音却像穿着棉布鞋走在木地板的声音，实在是错的离谱。当城堡坍塌时，不管镜头中有城堡的不同部分的倒塌画面，如土墙、石头柱子和木头屋顶等等，但声音只有一种反复利用，没有一点真实的感觉。

角色之间声音缺少变化，音质，音高，说话节奏，都非常接近，导致角色声音和角色之间混淆，让观众难于辨别声音来自哪个角色。尤其是在大全景中，几个角色同时在一个画面里，你一言我一语，最后不知道谁说。《逗逗迪迪之美梦年》中，逗逗、迪迪、坏猫、白日梦还有邪恶女巫等几个角色的声音都非常相近，造型嘴巴又小，他们说话非常容易搞混。《辛巴达与美人鱼公主》中美人鱼公主雪莉和三个人鱼声音像是有一个配音演员陪的声音。

声音的空间环境感没有表达到位。《逗逗迪迪之美梦年》不管故事发生在室内还是室外，是大山中，森林中，还是平原中，角色的对白，声效都没有相应的变化，也就缺少了环境真实感的体验。声音没有景别变化，缺少声音的层次感。《逗逗迪迪之美梦年》中赛车的桥段，赛车发出的马达声，不管是近景，全景，甚至是大远景，声音都是相同的。

4、角色设计邯郸学步，抄袭严重。

2017年的国产动画中，大量的出现了抄袭模仿国外作品桥段的现象。从好的动画片中学习是动画创作的必由之路，如果从别人的作品中得到启发，寻找灵感，就是站在巨人的肩膀上的做事，必然取得令人瞩目的成绩。但是如果模仿不到位，反而会弄巧成拙，成为笑话，是抄袭，是山寨。《三个小猪》中修擂台的小猪，明显模仿《疯狂动物城》里的树懒“闪电”。但修擂台的小猪表现的并不可爱，显得木讷呆板，不生动，是山寨版的“闪电”；另一个角色“熊猫师父”的造型明显抄袭《功夫熊猫》中的阿宝的师父，两撇小胡子，只是改变了衣服的颜色，把橘红色改成了黑白颜色，修改后，不伦不类，没有达到青出于蓝而胜于蓝效果。

 

三、投资理念、观众定位及发行中存在的问题

1.急功近利，缺乏长远眼光。

中国动漫产业“初出茅庐”却“志向远大”，口号是“五到十年成为动漫大国”，发展方针是“活动规格高、产业规模大、环节全”，这种政策性的导向和思路可以说是不尊重动画市场规律，急于求成，非常值得商榷。得益于2015、2016年国产动画票房取得的好成绩，2017年许多投机性资金进入动画市场。尤其是2015年国产动画电影《大圣归来》取得了7.9亿元“票房神话”后，刺激着业界的神经，撩拨着资本的心弦，更令面临区域产业升级压力的各地方政府大喜过望。尤其是在房地产业不景气的情况下，大量投资资金无处可去时，就进入动画市场。据不完全统计，全国动漫制作机构已经超过5万多家，影视动画产业基地20多家，动画教学研究基地几十家——此等规模，怕是动画产业最发达的美国见了都要叹为观止。

中国动画业界普遍缺乏“工匠精神”，缺乏“十年磨一剑”的精品意识，急功近利的投机意识太强，这是当下动画作品数量多而质量的不高根本原因。很多投资人想当然的以为动画是高利润行业，对动画行业高投资高风险制作周期长的特点并不了解。许多刚成立的动画制作公司没有动画制作的经验，更没有动画电影的制作经验，一成立就匆匆上马动画电影项目，如《水神娃》制作方是苏州高新鸿图影视动漫有限公司，2016年5月5日成立不到一年就开始制作动画电影，而《水神娃》的制作周期不到一年。《牧野传奇》的制作公司是河南志锐广告传媒有限公司，也是刚刚成立就开始了动画电影的制作。《大熊猫传奇》制作方是合肥泰尚文化科技有限公司，公司成立于2010年08月，经营范围非常广泛，并不是把动画制作作为主要业务，除了进行动漫及游戏的开发、服务、运营，还进行软件开发、服务、咨询、外包服务；会议、展览服务、活动策划等与动画制作没有关系的业务，也是在没有动画创作背景的情况下，制作了《大熊猫传奇》。而且许多国产动画的制作周期仅仅一年甚至不到一年，而在美国许多动画片的制作周期都是三年以上。如美国皮克斯动画工作室，成立于1984年。早期一直制作三维动画短片，积累了大量的动画制作经验，直到十多年后，在1995年11月22日，才发行了世界上的第一部全电脑制作的动画长片《玩具总动员》(Toy Story)在全美上映（由迪士尼发行）。影片以1.92亿美元的票房刷新了动画电影的纪录，成为1995年美国票房冠军，在全球也缔造了三亿六千万美元的票房记录，还为导演约翰·拉塞特赢得了奥斯卡特殊成就奖。中国能够勉强望其项背的动画公司只有《熊出没奇幻空间》的制作方深圳华强数字动漫有限公司了，该公司成立于2008年03月24日，十年来一直坚持从事原创动画设计、动画影片制作。2012年开始发行《熊出没》系列，至今也有五年了，《熊出没奇幻空间》能拿到今年的国产动画的票房总冠军不是偶然的。

2.缺少老少皆宜的故事，针对观众群过于低幼。

国产动画的弱项依然是故事，和2015，2016年一样，2017年的国产动画也是“过分依赖于IP开发和系列制作，原创力不足，一些作品仍在狗尾续貂，上映圈钱。剧本创作方面整体水平仍不够高，剧情设置仍有很多漏洞，很多作品角色设定不够丰满，可信度不高；故事开发低幼化成为票房阻碍之一，低俗倾向仍旧严重。”2015年的动画电影《大圣归来》成功点燃了人们对国产动画电影的喜爱和热情。其中最重要的原因是故事开发适合更广泛的年龄群，做到了老少皆宜。然而，可惜的是一些动画制作者还是没有完全意识到这一点，《大圣归来》只是灵光一闪，没有把动画片的这一艺术的特长尽情的展现在国产影片中。2017年国产动画电影把观众群还是放到了低幼年龄阶段，没有照顾到人数更多的青少年观众群。国产影片《猪猪侠之英雄猪少年》《三只小猪》《我的爸爸是国王》《水神娃》《逗逗迪迪之美梦年》《功夫小兔侠》《大熊猫传奇》等，只看片名，就让非低幼人群望而却步。这些影片只适合五六岁的儿童看，但这个年龄群的人要有父母陪伴去电影院观看电影。如果有选择，父母肯定选择那些老少皆宜的动画片去看的。只是为了陪孩子看一部大人一点不愿意看的动画片，对父母来说真是一种煎熬。

电影的观众群主要集中在20—40岁之间的青年人，低幼儿童群只占有电影观众群很少的份额。动画电影作为电影的一种，如果在故事开发的时候只是针对低幼儿童观众群，必然失去广大的青年观众群。这样也是低幼动画影片票房收入不好的重要原因之一。其实像《梦想环游记》《疯狂动物城》《功夫熊猫》等老少皆宜的动画电影，低幼人群也是能够看懂的。虽然近几年国产动画创作水平在逐步提高，但因故事开发过于低幼，导致家长没有耐心陪孩子观看。由于只适合五岁一下的小孩观看，家长不去，孩子又不能独立观看，低幼的影片对于有独立能力去电影院观看的青少年，又不能吸引这部分观众进入电影院观看，这就是国产动画尴尬之所在。

3.发行过于依赖假期档。

2017年的一二两月上映的影片共十部：《猪猪侠之英雄猪少年》《辛巴达与美人鱼公主》《逗逗迪迪之美梦年》《超能龙骑侠》《大卫贝肯之倒霉特工熊》《大魔法师孟兜兜》《蛋计划》《封神道：哪吒闹海》《熊出没奇幻空间》、《萤火奇兵》。

七八月份共十部：《牧野传奇》《阿唐小来的奇幻之旅》《豆福传》《大耳朵图图之美食狂想曲》《大护法》《大象林旺之一炮成名》《玩偶奇兵》《星游记之风暴法米拉》《赛尔号大电影6：圣者无敌》《十万个冷笑话2》。绝大部分国产动画片选择长假期发行，仅有几部影片也安排在了小长假时期。

寒假档中，《大卫贝肯之倒霉特工熊》《熊出没奇幻空间》作为“熊出没”系列，因多年在电视中播放电视版的“熊出没”，拥有良好的观众群基础。并且每年都出一部电影版的“熊出没”系列，让许多天天看“熊出没”的孩子充满了期待，取得今年的票房冠军意料之中的事情。其他没有卖点片子，遇到这样良好群众基础的影片，票房惨败也是意料之中。

暑期档，《赛尔号大电影6：圣者无敌》也像“熊出没”一样，有电视版的“赛尔号”，拥有良好的观众群基础也取得了不俗的成绩。《十万个冷笑话2》的运作是非常聪明的运作，即：走娱乐搞笑路线，并且是做的很成功的路线，有了第一部不错的口碑，第二部也是受到了许多影迷的期待。《大护法》作为2017年国产动画的年代表之作，虽然没有观众群基础，但影片故事具有强烈的民族特色，场景架构完整恢弘，有着原创世界观，动画制作精良，镜头语言设计精心，也取得了让同行羡慕的票房收入。

在两个长假期档中，有了这几部不错的电影，其他影片不管从知名度，还是从制作上都没有超过这几部影片，票房惨败也是在所难免。与其如此还不如躲开这个档期，选择其他时间发行，避免集体自杀式的行为。平时的周末，许多家长带孩子去影院看电影已经是一个常态，并不只是长假才带孩子去电影院。但平时的周末，反而让孩子无片可看，这是对市场的不了解。

 

结语

就动画电影而言，银幕上的每一个画面全是一帧一帧画出来的，创作周期长、成本高，工作量巨大而且繁琐，需要大量的人力成本和高额的资金投入。特别是原创作品，由于缺乏原著粉丝积累，各环节均从零开始，对于公司的综合能力要求更高。但原创作品一旦成功，可实现高额的利润，拥有广阔的发展空间，尤其是周边产品，可以带来几十年源源不断的红利。目前国内投机取巧的动画制作者，不愿去进行原创，觉得那样投入高风险大，而去改编甚至模仿别人的已经成熟的IP作品，错误的认为可以少投入，高回报。这样的做法，具有很高的风险，一旦动画做不好，除了自己公司倒闭，还会对中国动画市场产生不良影响。

制作高质量的用心的作品，其成本更加高昂，那些认为动画是见效快、高回报的投机者注定会失败。动画属于文化产业，不会出现房地产那样爆发式地增长，而是通过多年的苦心经营，产量的日益积累，质量的不断提高，盈利才会通过走心的作品来实现。动画的高回报在后期，在未来，就像迪士尼的《米老鼠》，从诞生到现在，近一个世纪过去了，迪士尼还在源源不断的享受《米老鼠》所带来的红利，我们的制作者要抱有这样的“雄心壮志”去做动画。在泛娱乐大趋势下，动画成为一些企业重点布局的一环，他们进军动画领域，一方面解决了动画投入成本高的问题，另一方面推进了动画的泛娱乐布局。而且国产动画的高产量也会在一定程度上促进精品化和多元化发展，创新是通过更多的走心作品来实现的，只要持之以恒，国产动画必将走出一条民族特色之路。

 

作者

方景锋：上海视觉艺术学院讲师，动画特效师。

杨晓林：同济大学电影研究所所长，编剧，博士生导师。

新浪博客娱乐评论http://blog.sina.com.cn/s/blog_16ace63d00102wphh.html

搜狐娱乐http://www.sohu.com/a/125511265_380076

张咏轩Wayne：豆瓣评论《十万个冷笑话2》https://movie.douban.com/subject/26759539/

杨晓林，戚雯悦：《2016年国产动画电影创作综论》《民族艺术研究》2017年第3期.

标签： 国产动画(84)
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