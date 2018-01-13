《天籁梦想》纯净的心灵可以盛得下整个世界

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“我的眼睛很大很大，装得下高山，装得下大海，装得下蓝天，装得下整个世界。我的眼睛很小很小，有时遇到心事，就连两行泪，也装不下。”这是不久前笔者在一家主流纸媒上看到的一个8岁孩子的诗句，题为《眼睛》。

“四个藏族盲童，从藏南珠峰脚下出发，身背着家乡产的梨子，跋山涉水，一路走到拉萨，从这里飞到更遥远的深圳，实现将藏族的天籁之音唱给所有电视观众们听的梦想，以及重见光明重见世界的梦想……”这是笔者刚刚在影院里看到一部电影，名叫《天籁梦想》。

两种表达方式，两个文艺作品，却有着异曲同工之妙，让我们这些大人们为之动容，震撼！动容，不止因孩童们纯洁的心灵深处，映照出对世界的美好看待……震撼，更有对电影创作者们对藏族盲童一颗颗纯洁心灵的真实写照，还有对这一段为梦想远走他乡之路的可叹可敬！

与大成本商业片不同的是，《天籁梦想》有着并不复杂的故事，却拥有可以调动所有观众心灵的脉络走向，让人们随着四个藏族盲童的艰难却快乐的脚步，一步步踏出藏区，一步步走近梦想。四个孩子，只有一只眼睛可以模糊看见眼前的景象，仅凭着他们对唱歌和“可以重新看见世界”的梦想和渴望，便敢于向远方出发。地图上近在咫尺的距离，是孩子们乐观纯净心态的真实写照。更是对藏区蓝天白云下，一颗颗真挚童心的赞美。

影片创作者，没有在拍摄上使用那些花哨的技巧，没有特效大场面和刻意地煽情烘托，多的只是对四个非职业小演员们的真实描写。看看他们乐天派一般的天真笑容，听听他们爽朗动听的笑声，跟着他们走一走险些掉进湍急河流里的险路……相信没有一个观众，不会为孩子们的纯洁和乐观所打动。

大银幕上，每一帧藏南天地的如画美景，都时刻映衬出孩子们干净的内心。看不到美景，艰难险阻自然也不会打断他们的决心。特别是最小的那一个名叫格桑的小孩儿，每每勇敢地比划着去深圳的方向，总让人鼻尖酸酸的，更会让人有会心的微笑。

同样是关注盲人，注视弱势群体的作品，当年影响力不小的《推拿》走的是更加现实和灰暗的路线。而《天籁梦想》则有着光明和积极的方向和动力，因为每个未经世事的孩子们，都有颗纯洁的心灵，在他们的心里，世界如天空般纯净，发生在这世上的故事，也如他们会哼唱的天籁之音般动听！

而这部“小作品”《天籁梦想》也如片中的孩子们般，似一股清流，在这个商业气息浓郁的新年贺岁档里，给观众们带来“欣欣向荣”的心灵享受，不是吗？！