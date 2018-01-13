非典型多线叙事的精彩和感动

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看《咖啡风暴》的最大感受，就是被影片创作者的把控力和叙事能力所折服。还清晰记得当年看《撞车》和《巴别塔》时被导演自如的多线叙事所营造的冲击力所震撼和感动。还有我们自己同类型的《疯狂的石头》系列所带出的强烈的矛盾冲突和喜剧味道，都是多线叙事手法娴熟游刃的体现。特别是在编剧和导演的精细有力的合作下，将故事中的人物、情节以及多线索多冲突……通过坚挺而顺滑的叙事工艺，时分时合，最终融为一处，给观者带来不尽的精彩，以及感动！

无论是业内还是普通观众，多年来的从业和观影体验，都多多少少了解一点，所谓“讲故事的水准”，体现了一个导演以及编剧的水平。而诸多看似高大上的商业片的折戟之处，也大多数是被讲故事的水平差强人意所拖累。更被无数的影迷所诟病。如今，这部中意合拍片，看似低调又温婉的节奏里，却以其娴熟而高超的叙事水准，让人看后难忘，动容更是不少！

导演的镜头下，看似发生在相距甚远的三个国家的三个不同的故事，却在冥冥中被赋予了坚韧不断的联系。这联系不仅仅是影片故事主旨所要表达“咖啡”这种风靡全球的饮品所蕴涵的意义，更有在或苦涩或香醇或酸爽等咖啡所具有的三大味道背后所代表的关于生活、关于情感、关于人生等更多更浓烈的意义。

中国云南的工厂里，棘手的生产事故，故乡寻情与儿时记忆的美好和羁绊，让主人公陷入困境，但在咖啡林的启发下，情感与事业的困境中他最终找到方向和温暖……而在遥远的比利时，金融风暴席卷全国，社会动荡不安，犯罪念头的滋生，让本就生意不好的小业主该何去何从？挚爱的咖啡壶，以及与生人和熟人间越来越难以处理的关系，是否苦涩的咖啡多加些鲜奶和糖就能更香醇……在意大利，年轻的咖啡师夫妇，本来在迎接新生命的喜悦中，却因失业的突如其来的变故，让家庭甚至爱情都饱受重压……

似乎故事中的所有人都因咖啡而热爱生活，又因咖啡而忍受折磨！咖啡是困境的解药？还是指点迷津的向导？看似平淡的生活，也都因“咖啡”转入或偶然其实是必然要发生的“风暴”之中。导演以写实的手法，却略带超现实的韵味，以及藕断丝连的三个故事，将颇具代表性的东西方普通人的人生经历，以浓烈香醇的咖啡做引子或者说作为美妙而真实的载体，最终带出了一个味感强烈，动容力十足的人生传奇。

亲情也好、爱情也好，事业和成长也罢，几乎是所有正常人生的必经之路，但世界却并非总是美好的，社会并非总是平淡平静的，历经风雨的人们，才能真正懂得人生的真谛，耿耿于心那盏咖啡的香气！