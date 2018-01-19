《麦兵兵之夺宝联“萌”》逗笑老小、感动全家的温情历险

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说起真人动画，做得成熟走得很远的好莱坞同类产品，早已是诸多影迷和粉丝们的最爱。多年来，温馨暖人的《夏洛特的网》，刺激搞笑的《猫鼠大战》，感动全家人的《精灵鼠小弟》，还有那个胖胖的让人又气又爱的《加菲猫》……几乎每一部都从故事到角色，从矛盾冲突到完美结局皆堪称鲜明又成熟。难怪，老外同行们常常赚足了眼球和实惠。

如今，国产电影从产业到类型片的逐步成长和完善，也终于让大小观众们有幸能看到属于我们自己的成熟又优质的真人动画电影了。这部《麦兵兵之夺宝联“萌”》不仅在技术上精致到与世界同类差距无几，更在故事和角色的打造和塑造上，做到了精彩和引人入胜。

一只来自遥远未知之地的小猪的历险，一个单纯而又积极向上的萌物的勇敢，在与大城市里的大白鹅和霸气猫，走到一起之后，也终于在友情和智慧，以及真诚和勇敢的鼓舞下，完成了冒险与成长的艰辛之路。

仔细体会一下这看似简单却涵义深刻的故事，无论是在社会中打拼的大人们还是即将或将来也会长大成人的孩子们，那一个不是如同这三个萌宠一般，面临世间的考验，情感的助力，以及成长中的不易种种。《麦兵兵之夺宝联“萌”》的情节里，透露出的快乐和无奈，以及勇往向前的动力，也在三个小动物身上得到了充分的表现。

一只可爱的小猪麦兵兵，一只说着方言的大鹅布飞，和一只霸气的喵星人恩迪哥。虽然看似性格各异，却完美代表了大多数人的特点。你单纯无畏也好，你自信满满也好，你孤傲心狠也罢……如此广阔的大天地大世界里，总有让你感动给你动力的那一个目标和梦想，也总有一份让你勇于放弃一切敢于向前的情感。不是吗？

最让人动容和印象深刻的是，影片的创作者的诚意和勇气，为了一部难度极大的作品——不仅动物戏份超难，以及真人加动画更是这个求财求名求利的电影市场急速膨胀的大环境里一般人不会去触碰的“禁地”。而创作者和出品方们却按下心来，历时漫漫四年，打造这一部堪称国内首部动物拟人的大银幕作品。值得敬佩。

而影片最终所呈现出的喜剧效果与萌倒一片的气场，也终于不负有心人的一切努力。小猪麦兵兵的可爱，引领全片的故事走向，满身的正能量影响着身边所有小动物，险些命丧烤炉的他更是在“方言话痨儿”大鹅布飞的陪伴，以及COS大王恩迪喵哥的帮助下，一步步达成自己的猪生目标。

最终，夺宝联“萌”，不负众望，逗你爆笑的同时，让你感动，更会让你全家都感动。因为该片太适合全家人一起欣赏一起笑了！