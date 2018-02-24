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《爱在记忆消失前》人生有爱和有自由，生命到了尽头又何妨？！

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2018-2-24 8:42:52

ZH-CN X-NONE

不知有多少人期盼着“数钱数到手抽筋，睡觉睡到自然醒。”这样的幸福；又有多少人渴望着能真正做到“说走就走的旅行，说爱就爱的勇气。”人生一世，快乐和幸福有时很难，有时却又来得很容易！

特别是，当人面对生命的尽头就在不远处时，依旧紧握爱人的手，快乐的向前，那才是真正的勇敢。电影《爱在记忆消失前》用欢快的节奏，平凡生活的视角，一对老夫老妻的房车公路之旅，堪称精彩重现了一双爱侣的幸福人生。

来自意大利的导演保罗·维尔齐，让影片带着明显有别于好莱坞商业俗套的浪漫，更不乏鲜活到生活中诸多小细节的幽默甚至搞怪，让我们这些外国观众能在这对老夫妻随时随地的拌嘴和相扶中，感受到温暖和惬意，更在一路的小波折之后，流淌出浓浓的温情和爱意，让人感动。原来，两个相爱之人，一同衰老，一同步入尘土，那才是绝对的真爱！

看《芳华》会让经历过那个年代的人感动，看《爱在记忆消失前》一定会让更多年龄层的人感动。影片的一对老年主人公的设置相当接地气，有和儿女间的问题，也有他们之间的小摩擦，亲情和爱情间自然是柴米油盐磕磕碰碰的过来。各自的病疾，心中的坎儿，在一路似小青年儿私奔感觉的爱之旅行中，一层层一步步铺展开来，斗嘴也好，打闹也好，老人的可爱，爱情的弥足，一路陪伴的珍贵，在丝丝细节里，在一路欢愉搞笑的节奏中，被导演表现被主演们演绎得生动有趣。

最浪漫的事儿，就是陪你慢慢变老！虽然，在人生的路上，在爱的途中，两人之间有过隔阂，有过走神儿似得背叛，有过让对方耿耿于怀的初恋……爱过、情浓，陪伴、珍惜，宽容、守候！

一路上，美国南部的阳光普照，如一对老情人“私奔”后重走几十年前恋爱之路时的灿烂心情。哪怕是“警察的追逐，恶人的堵截……”他们都一一躲过和化解。想想，一个是得了癌症的老太太，一个是患有间歇性失忆症的老头儿，如此敢于冒险的重走爱之路，追寻“偶像”海明威著作中的意境，着实让所有人深感敬佩。

而影片的可贵之处，却是将这个本该让人“提心吊胆”的老夫妻历险的故事，病痛和衰老的可怕，讲述得轻松幽默，毫不做作。老照片、交杯酒、贴面舞，浪漫无度的时候，也不乏扭腰、呕吐的真实刻画，喜剧感频现的同时，也徒增一种难得的感动。

海伦·米伦的亲切，唐纳德·萨瑟兰的喜感，两位影帝影后级别的老戏骨，随时随地都能碰撞出火花。观影的过程，除了欢声笑语，就是深深的感动，当然还会有一丝丝的羡慕和向往。

人生的自由，爱的幸福，浪漫在路上，生死又何妨？！

8.4 

爱在记忆消逝前 (2017)

影评(4)

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爱在记忆消逝前/The Leisure Seeker(2017)
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