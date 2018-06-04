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舌尖上的中国！《楼外楼》推荐给普京的时尚菜单

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2018-6-4 12:49:33

ZH-CN X-NONE

“普京访华，你有啥问题想问他？”近日，俄罗斯总统普京已确定将于6月8日开启他第四个总统任期内对中国的首访，央视电视台为了增加与粉丝互动，特通过微博让网友向普京提问。而讲述杭州西湖孤山脚下闻名中外的餐饮界百年老字号“楼外楼”当年乱世求存、坚持风骨的民族史诗传奇大剧《楼外楼》恰好正在央视一套热播，还勇夺收视率第一的佳绩，这不禁令人想问：“如果普京到楼外楼用餐，他会想吃什么菜？”

 

其实据传普京除了爱吃冰淇淋外，对于日常饮食并不挑剔，不过亦甚喜入乡随俗，每到一个地方，他都会品尝一下当地的特色美食。如此一来，他若到了“楼外楼”，龙井虾仁、西湖醋鱼、宋嫂鱼羹、东坡焖肉、蜜汁火方、罗汉大虾、干炸响铃等楼外楼招牌菜想必是必点之列，而且包他尝后赞不绝口！

 

接下来，我们不妨随着央视一套黄金档热播的大型民族史诗剧《楼外楼》这部“中华美食剧”给普京推荐几个“楼外楼”拿手菜。

 

洪家宝代表菜品：东坡焖肉

“食”格魅力：色如玛瑙，软而不烂

形象故事：

一心以文兴楼的洪家二哥家宝，岁月磨砺中愈加百折不挠。如文火慢炖过的东坡焖肉，外圆内方的处世中但见软硬兼容的人生大智慧。

 

李春贤代表菜品：龙井虾仁

“食”格魅力：色泽淡雅，味美清口

形象故事：苏东坡词云:且将新火试新茶，诗酒趁年华。清雅淡然的大嫂李春贤，恰似明前龙井茶叶，初时竞相上浮，后沉心于楼外楼。在看似波澜不惊的岁月中静度韶华。

 

洪家柱代表菜品：干炸响铃

“食”格魅力：薄如蝉翼，脆如响铃

形象故事：心系天下的洪家大哥家柱，以一腔热血为国为民，颇有侠客风范，与干炸响铃的故事契合。一人之力虽微薄，却声动楼外楼历史，脆如响铃。

 

洪家秀代表菜品：西湖醋鱼

“食”格魅力：色泽鲜亮、酸甜合一

形象故事:表青春靓丽的洪家小妹家秀，个性活泼、心思灵动。于楼外楼风雨飘摇之际体验人生酸甜百味。却永葆初心，如一尾自由自在的鱼畅游于西湖激滟水波里。

8.6 

楼外楼 (2017)

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楼外楼(2017)
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