平民喜剧的又一次爆发

一直以来植根于“京津本土”的冯（巩）氏喜剧，这一次竟然远涉西南的山城重庆，给观众们带来不尽的惊喜中，大有南北结合、火爆全国的气势。事实证明，影片《幸福马上来》在冯巩一向坚持的平民喜剧路线上再次演绎出了更让人眼前大亮的精彩。俨然天津麻花配重庆火锅的“甜咸配”与“麻辣香”的合体！

作为冯巩自编自导自演的第三部电影作品，这部《幸福马上来》较之前口碑已是极佳的《心急吃不了热豆腐》和《别拿自己不当干部》更加成熟和更具商业品质。并且，依旧保持了冯巩一贯源于平民关注平民的喜剧风范和人文关怀。不仅正能量满满，也更符合喜剧本身的戏剧规律。特别是当下影视市场中横流的低俗恶搞之风，太需要冯氏喜剧这般最符合大众审美与世界观的作品。

还记得当年《心急吃不了热豆腐》爆笑大银幕的那个春天，不仅口碑颇佳，且奖项不断。如今，时隔多年后，冯巩依旧保持着旺盛的创作精力，在新作《幸福马上来》中更网罗了当今中国喜剧界诸多最活跃的谐星加盟。

故事中，冯巩还是那个市井中不起眼儿的小人物马尚来，却也依旧有一颗火热而善良的心。力争做全重庆最好的金牌调解员的他，如开挂一般奔波在调节的第一线上。可是，困难不断，甚至“险象环生”。笑料百出的同时，也尽显人文关怀与人性光彩。然而，这一切的真善美也好，百姓居家的温馨搞笑故事也罢，都是在极接地气的节奏中进行，让观众仿佛就是在看发生在自己身边的故事。

做英雄也好，有抱负也罢，马尚来的梦想似乎代表了大多数的普通人，但他的困扰似乎也相当的大多数。妻子被冷落，善良和热心容易被误会，乖儿子刘昊然在中间的各种“搅合”，以及“死对头”涂松岩饰演的茅雪旺的各种挑战和捣乱……让马尚来的“勇作金牌调解员”之路并不容易。

看得出，蛰伏多年的冯巩并没有与市场隔离，而是从故事到情节、台词到表演等等诸多方面的细节做到了紧跟时代。不仅在明星阵容上启用流量明星和喜剧大咖联手上阵的工艺，还与自己多年的春晚老搭档牛莉再次演绎夫妻情分，特别是剧情中家长里短与平民百姓的各种真实情感的无缝儿相融，也再次迸发出平淡中让让人动容的效果来。

除了前面提到的几位大咖外，贾玲和白凯南这对儿活宝再次“破相”出镜，保证你笑出声儿来。美女谐星张小斐，还有小悦悦岳云鹏都有让人惊艳的爆笑演出。另外，还有姜宏波和毛俊杰等颜值担当的女星也都献出了超出寻常的喜剧表演。特别是那一首群星共舞共唱的广场舞之歌，好不热闹，颇带2018年神曲的气质！

最后，为平民喜剧的又一次爆发点赞！