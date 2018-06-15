邱礼涛以强悍的写实感让这部纯正港产片劲道十足

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邱礼涛，作为纯正港产电影的代名词，还肩负着影迷们心中“敢拍一切类型片”的重任和使命。我们可以来细细地捋一捋，看邱礼涛过往的作品中，几乎所有边缘题材、敏感题材，炸裂的故事情节、涉及社会各个阴暗角落……似乎没有他不敢拍、不能拍的故事和类型！并且，在他的电影叙事和独到的画面里，观众们感受到的，除了一个个或悬疑烧脑或撕心裂肺或倍感动容或惊心动魄……大银幕传奇之外，更有精湛的故事内核外，那一层层精心设置和营造的港式情怀和爆裂的甚至脑洞大开的精彩外壳！

这部《泄密者》就堪称近年来从内至外最“邱礼涛”最纯正的港式犯罪动作类型片。且片中至始至终浓郁的爆裂质感，也像极了当年邱导蜚声国际的那一部《伊波拉病毒》的商业动作升级版！

新型病毒肆虐东南亚，且大有波及全球之势。影片一开始，浓重的谜团和可怕病毒的死亡威胁就蔓延开来。快节奏和多线叙事，再次展现了邱礼涛强劲的把控力。传统的警匪对峙甚至枪火追车以及炸弹威胁等等元素，在病毒持续蔓延，以及关于解药、和一起起谋杀案的附加之力下，看点陡增、尿点全无。特别是“泄密者”的出现，以及高危职业——记者、警察等社会多方面或主动或被动的牵扯进入，愈发强化了影片的悬疑色彩。

就像片中主人公们反复强调的“越接近真相就越可怕”，“甚至越接近死亡”！无辜的感染者，试图寻求真相的记者，冒死查找“真凶”和“泄密者”踪迹的多方警察，还有“无奈”被卷入的世卫组织等等。死亡和真相，哪一个更可怕？观众们被紧凑悬疑的情节代入一次次并非非黑即白的较量中，仿佛也愈发难分辨出真相的模样，以及真凶何处。

病毒、硬盘、死者背后的大BOSS、“泄密者”等等诸多元素和线索交织在一起，情节反转得恰到好处，邱礼涛硬中带软的手法亦可谓劲道十足。堪称为这个暑期开了个爆裂级别商业片的好头儿。特别是全片从制作水准到主演阵容，几乎每一处细节都弥漫着港产片都纯与正。吴镇宇的不羁和张智霖的凛然，这对警察CP不仅自带港产片巅峰时代的明星效应，更保持了他们一贯优异的大银幕表演高水准。与邱礼涛的几番合作，也是每次都有银幕经典桥段的奉献。此番在对抗病毒，对抗全新的犯罪谜团的过程中两位异国警察的表现也充分展现了港产类型片中堪称经典的“双雄”搭配。

值得一提的是，邱礼涛一手把玩的“飞车、爆炸”等大动作场面，也是华语电影市场难见的盛景。既生猛又爆裂，写实感足够强悍！