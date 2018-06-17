《猛虫过江》宋芸桦表演伶俐、动作凌厉、灵气十足

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电影《猛虫过江》堪称是又一次很好的融汇了南北喜剧风格的成功尝试。“猛虫”也好，“猛龙”也罢，最精彩惹人发笑的还是“过江”，以及从“虫”变“龙”的过程。小人物办大事儿的成功套路，被创作者们再次运用得精彩纷呈。无疑，小沈阳的初次导演经历是优秀的。这其中的功劳自然也要有一大班南北笑星们大倾力相助。

特别是在一群来自东北和台湾的两地人们已然是耳熟能详的谐星大咖们当中，一个身材高挑、面容可爱的“小女生”，居然名叫静香。尽管不是大雄的那个女神，却也如“天降女神”一般“陪（伴守）护”在小沈阳饰演的沈福身边。其实，正如某句俗语所说“每一个成功男人的身边，必定有个好女人！”宋芸桦饰演的静香恰恰符合了如此精准的人设。

并且在剧情中，宋芸桦时而盛气凌人、时而可爱、时而坚定无畏、时而衷心守候……的角色体现，让观众轻易看到她愈发伶俐鲜活有深度的表演。在小沈阳和大潘潘斌龙这对儿活宝旁边起着重要的衬托作用。她的角色也更像是沈福的一面镜子，且有一定命运上的渊源和缘分。一个是爷爷沈森远在东北的嫡系孙子，有思念有牵挂更有不尽的嘱托和期望；一个是身在南湾收养的可怜孤儿，有关怀有照顾更有如同至亲一样的喜爱呵护。所以，当这两个“同命相连”的年轻人，因老人的离世、因家族的事业与集团内部的纷争一直站在一块儿，与厄运斗争到底。

在喜感颇浓、搞笑段子横飞的情节里，宋芸桦的冷和静的独特气质和表演风格，也恰恰烘托了影片的喜剧风格。无论是在东北笑星们“肆无忌惮”的搞笑气场旁，还是在台湾谐星们忽冷忽热的无厘头喜剧段子面前，宋芸桦总能灵气十足的存在。

相比于她以往影视剧作品中大多可爱又专情的女孩儿形象，静香在特殊的身世背景衬托中，更有一股难得的成熟感。并且创作者在很大程度上赋予其角色的动作戏份，也成功开发出宋芸桦可静又可动的全能潜质。身材本就优越的她，踢腿、打斗、跳跃、枪战加飞车，一样都不少，且样样都足够精彩、凌厉。或许在未来的作品中，粉丝们很快就能看到一位“可爱美丽的打女”宋芸桦的飒爽英姿了吧。

细心的观众可以看到，即使仅仅在这一部《猛虫过江》中，都能轻易感受到宋芸桦对角色诠释的立体感和丰富程度。静香带人前往东北小村刚刚出场时，周身皮草、浓眉厉眼的气势，让人过目难忘。随着与沈福等人的进一步交往，随着一场场要债风波和幕后黑手夺权夺钱的打打杀杀，宋芸桦的阴柔之美，静香姑娘的可爱之处，也一次次生动地展现出来。

可以说，宋芸桦此番力助《猛虫过江》，必定会圈粉儿无数！