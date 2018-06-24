赛场激情映照父爱无声，足球运动体现人生真谛

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带着蹭俄罗斯世界杯热度的嫌疑，电影《最后一球》却打出一手“体育励志加热血燃情”的好牌！男主角丹尼拉·科兹洛夫斯基自编自导自演堪称全程高能。想必，对他曾主演的《火海凌云》和《硬核亨利》等商业大作，诸多俄片粉儿都如数家珍。此番恰逢俄罗斯队在本土举办的世界杯大放异彩，而这部商业味道够浓，情感表达充沛，励志和梦想等正能量元素满溢的《最后一球》，以凌厉的气势和强大的气场示人，太适合这个炎热又火爆的夏季了！

影片以足球运动为题材，主要讲述了一位本该在世界级大赛上功成名就的俄罗斯国家足球队运动员尤里，却因不幸射失点球而遭遇的一系列倒霉事件，甚至是因此而跌入人生谷底，又最终在身边人的影响下一步步重拾信心，重新站上人生巅峰的故事。

事实上，这也是一个关于人生选择的故事。恰如片中尤里的父亲，虽然身患重病，却总是瞒着儿子，凭着一颗爱子爱之心，一直默默地献出无声的父爱与关注。或许有观众已经注意到，影片一开始狂热的足球比赛现场与老父亲在家中静静地注视着电视屏幕上儿子的表现，形成及其鲜明的对比。并且在随后的情节中同样有此种表现方式，躁动的赛场与寂静的电视屏幕，接下来的则是老父亲从影碟机里拿出刻录好的儿子参赛的影碟，放入堆满一整面墙的柜子里，而柜子里密密麻麻的影碟盒子上则清晰地记录着儿子尤里长达十几年的足球生涯的每一次出场的时间和场次的内容……父爱如山、父爱无声的深刻含义，让人动容。而当尤里的父亲不幸去世后，全队在赢得比赛时，甚至包括每一个主场的球迷和工作人员都脱掉外衣露出印有尤里父亲头像的运动衫时，仿佛老人家再次亲眼看到了爱子重新驰骋赛场的一幕……这一幕足有让人泪崩的力道！

而足球运动，作为团结的项目，不仅有球员间以及与教练间的亲密合作，更有球迷的热情加入。这一点，影片的创作者们可谓深谙其中，且表现手法也足够贴切和有热血。落魄到小球会的尤里，自身的缺点起初常被队员拿来玩笑，更有球队高层对其的并非绝对的信任。而这位明星级教练最终化解与球员隔阂的手段亦是相当燃情和充满幽默感。这里，也深深感慨和赞叹身兼编导演全职的丹尼拉·科兹洛夫斯基的功力和水准。

事实上，关于父爱的燃情写照，除了主人公尤里的明线之外，对于流星队的年轻女经理与市长父亲，流星队少儿队队老教练与自己当年一手培养的现役球员间，甚至更有流星队百多号死忠球迷与似爱子般挚爱的流星队本身之间的莫逆之关系……都像极了父与子的深厚与守候！战斗民族的表现方式与大银幕传情达意之手法，除了火爆的赛场燃情之外，更有活灵活现的幽默体现。

另外，影片从剪辑到配乐都无时无刻不配合着赛场热血燃情的节奏。特别是手持式跟拍与航拍等多角度大特写的动态拍摄手法，更写实又写意般地助推着足球运动之于普通人的重要性。生活可以苟且，人生也可以有缺憾，但有了足球运动的热情在，每个人的世界都会有一份感动和激情！