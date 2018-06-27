《我们的青春期》有一种工艺叫复刻，有一种情感叫记忆

记忆，如烟花般美丽，上世纪90年代的生活不仅让70后的我们如痴如蜜，更有一代人美丽难忘的青春期！就像刚刚热播的电视剧《我们的青春期》里讲述的，几个中学生、几家邻里，以及他们生活的一座小城的温馨和朴实的故事。因为，人类有一种情感就叫做记忆。所以，看上几集《我们的青春期》，你就会懂得，什么才是真正的回忆杀，什么才能勾起那一代人们对过往的怀念和回忆。

在影视剧作品的制作中，有一种工艺，叫“复刻”。可以说，剧集《我们的青春期》就是如此追求全面的品质，真实还原上世纪90年代中国普通家庭原貌中的一切细节，包括演员们的服装、化妆和道具，甚至连拍戏时屋子里的每一件摆设和用品都做到了与那个年代的每一样物品一模一样。而就在记忆和“复刻”这两方面相辅相成的推动下，《我们的青春期》自开画的那一瞬间起，就泛出了浓浓怀旧情感！

这在当下火热的小荧屏市场里着实不多见。即便是一些网友们吐槽的所谓与韩剧《请回答1988》“撞脸”的嫌疑，这种说法也很难经得起推敲和时间的考验。因为，只有认真看过（剧集）和经历过（那个年代）的人们才能真正体会到《我们的青春期》所真正表现出的时代感和对一代甚至更多观众们的感动力。至少，对于70后的一代，甚至他们的父辈人以及长辈们都是无法回避的怀旧潮和心灵与视觉的双重冲击力。

全因剧集在硬件方面着力“复刻”上世纪90年代的同时，更在重述那个年代的普通人与普通家庭们的历经之中，展现出对那一段所有中国人都记忆深刻的时代变迁中的种种故事的真实写照。特别是一些细节的描述与刻画，例如主人公高小敏不仅要面临老师家孩子不好当的残酷现实，还要时刻提防着亲弟弟高兴在父母面前的“争风吃醋”，对于这一点，相信许多有过亲身经历的人都共鸣不断，特别是那时大多都是每个家庭都有两个孩子，争吵和打闹中的亲情特别难忘。而对于当时的大人们，不仅面临改革开放的时代大潮，是固守现状还是下海经商的抉择，都考验和磨砺着一代同样面临人生成长和巨变的成年人。

看似格局不大，人物并不多，剧情也并非繁复的《我们的青春期》，其实在用一种青春又轻松的节奏，怀旧与复刻的工艺，在还原和展示那一段令人难忘的时代记忆。说教的父母也好，搞怪的同学和老弟也好，还有那温情满满的邻里街坊，还有校园里的同学趣事……陪伴我们成长的，虽有物质上的不足，精神上却是满满的幸福；陪伴我们成长的，是躲也躲不过的青春期，更是忘也忘不掉的好年华！