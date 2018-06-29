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《金蝉脱壳2》黄晓明诠释国际级硬汉的新标准

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2018-6-29 22:30:21

相比于前作的“简单直接”和“兄弟协作”！《金蝉脱壳2》除了以老带新的节奏之外，老史泰龙带给观众，特别是其爱徒黄晓明最大的生存诀窍就是——“人类的直觉，团队的价值”！的确，升级和出新，是好莱坞商业片所有续集的最大看点和卖点。这部《金蝉脱壳2》的升级和出新之处就是史泰龙徒弟们的“自相残杀”和新监狱——冥府以及幕后操纵者和更大阴谋的可怕！

而续集的亮点和演技的担当，也完全可以说来自黄晓明饰演的周树一角。在史泰龙依旧领衔的越狱专家布雷斯林“主动让贤”的节奏中，周树的戏份堪称续集之最。他不仅担纲着挑战全新的完美炼狱——冥府的重任，更在自身的成长中引领全片的故事走向。拯救表弟及其专利技术，帮助兄弟达成行动目的，以及帮助数十个被困冥府的人逃出生天……当然还有恩师布雷斯林的人生意义！

黄晓明版新越狱专家的成熟之路，也犹如一场国际级硬汉诞生的活灵活现甚至有血有肉的全过程。特别是黄晓明全程坚定的眼神表达，让角色鲜明到位。而他坚定的眼神表达中，从最初的怒火中烧，到后来的自信稳重，无不彰显出其演技上的进一步提升，就像他的全程英文原音，与好莱坞同行无缝衔接（飙戏）。中国演员完全可以领衔海外小成本影片不是吗？就看你努不努力拼不拼！

其实，也从正面反映出一个演员的基础素质与能力以及智慧并存的拼搏感！黄晓明从出道那一天起就充分表现出时时刻刻都在拼搏的状态，与基础素养的越来越高。在《金蝉脱壳2》中，我们可以欣喜的看到，黄晓明与好莱坞老牌硬汉史泰龙对戏时的从容，以及在一系列斗智斗勇又斗狠的动作戏与人机大战中，从势头正盛到被兄弟算计，再到最后灵机一动，遵循师傅的教诲与点拨后，想到破解“冥府”的关键……黄晓明的文戏充满了成长的转变，武戏更融会贯通了中国武术与西方动作的精华。前者的迅与后者的猛，让黄晓明版的“拳拳到肉”更有看头儿。尤其是黄教主一身囚服装扮，露出两臂威猛的肌肉，和老外们狂飙拳技，无论是揍人还是被K，都堪称是近来大银幕上难见的动作场面。

虽说《金蝉脱壳2》从故事角度与前作有一定差距，BUG和硬伤在心细的观众们面前都难以遁逃，但全片的节奏和故事快速推进的线索却并非很差，特别是黄晓明饰演的周树这个角色的塑造，不仅有血有肉且在满身悲情的节奏中散发出全片的主题之涵义——“直觉和团结”！

在心痛与斗志共存的眼神中，让人深感“黄晓明就是周树，周树就是黄晓明！”虽然，暴力不是解决一切问题的终极手段，但周树的做法却让人看得酣畅淋漓，干倒二BOSS后的一句，“Now I’m the zookeeper!”霸气又解气！纯中国出品的国际级硬汉就此诞生。

5.0 

金蝉脱壳2 (2018)

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