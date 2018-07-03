《陪读妈妈》都市情感剧的新领域，跨类型的新尝试

说《陪读妈妈》是都市情感剧的跨类型代表，毫不为过！因为，在当下盛行小荧屏的各类型都市情感剧中，无外乎关注家庭、婚姻甚至婆媳关系、中年危机等等常规内容的题材，或其间融合一些关乎成长励志的元素等。而这部《陪读妈妈》则将视角锁定在近年来已然成为国内大都市越来越多的家庭即将和正在面临的严峻问题——“海外陪读”！类型之新颖，视角之独到，且剧集中也无时无刻不投射出对当代各类型和各收入阶层的中国现代家庭与家庭成员间关系转变与成长的现实版展现。

题材的独特性与视角的新鲜感，自然需要编剧、导演以及诸多演员的共同协作和努力。目前从刚刚新鲜出炉的几集内容来看，的确新鲜感十足。特别是梅婷饰演的霸道总裁版老妈李娜的亲临境外温哥华，替淘气儿子摆平校园暴力一事，不仅写实感到位，更融入了不少现代年轻观众热衷的欣赏口味的表达方式。带着一点点的悬疑色彩，又不乏鲜活的轻喜剧特色，儿子与老妈的斗智斗勇简直是当代95后乃至00后一代熊孩子的真实写照。母子俩隔着房门的一句，“妈妈都是为了你好啊！”“不用了，谢谢啊！”听来不由得让人发笑的一句话，静下来想想，却深埋着当代多少中国都市家庭里两代人的情感隔阂与沟通障碍……

《陪读妈妈》之所以好看，或者说在很短的时间内就能勾起观众追看的欲望，除了题材和内容的写实和新颖外，全剧的节奏和叙事手法也比较明快和新颖。第一集伊始，就事件频出，李娜（梅婷饰）与丁致远（许亚军饰）这对事业成功的父母在子女教育问题上却遭遇大难题。而由此缓缓或者说一寸寸展开的一幅生动鲜活的“海外陪读的群像画”也渐渐地呈现在观众面前。

并且，创作者精心设置和打造的四个（海外陪读）家庭也堪称是当下大都市里这一特殊家庭群体的缩影。既有像李娜家这样殷实的高收入家庭，又有性格传统如陈莉莉（郝洋饰）妈妈这样的低收入的普通家庭，还有虽经济条件不错社会地位可以的“陪读妈妈互助会”会长胡媛媛（邬君梅饰）这样在情感生活中严重表里不一的家庭，以及事业精英却承受单亲之苦的夏天（曾黎饰）家这样的单亲家庭。总之，《陪读妈妈》的视角不仅是全神贯注于中国越来越多地走向海外的家庭们的外部问题和成长难题，更有对每一个家庭成员之间的真实情感写照。堪称是跨类型、新题材的又一次成功尝试！

另外，剧中包括梅婷、许亚军、邬君梅、曾黎和郝洋等几位父母级主演的精彩表现让人耳目一新外，几个留学海外的孩子的扮演者胡先煦、水晶、王文轩和董成明的颜值和表演也统统在线，或淘气或机智或乖巧或懂事……特点各异的他们，为全剧增色不少。