不想当警察的龙套都是好捉鬼师

在惊悚类型片依然很难出头的今天，仍旧有那么一批创作者不离不弃，至少对于整个高速前进的华语片市场，绝对是一件好事。以小博大的居心也好，对自己作品的信心也好，投机取巧的低成本入市也罢……总之，作品好才是硬道理！

就像这部《惊慌失色之诡寓》，看上去成本低廉、成色一般，却在短小精悍的悬疑惊悚又带着足够的喜剧色彩的故事

里，表现出编剧、导演以及表演等多个层面的优秀之感。俗话说“没有比较就没有伤害。”《惊慌失色之诡寓》从故事情节的角度讲，就充分体现出了编剧的水平不差，且导演在叙事技巧与镜头感上都表现出了一定的成熟度。相比于多数同类影片甚至是一些高成本的所谓青春时尚类的偶像大作，故事的完整性和流畅度绝对要好不少。

而且，创作者很好地抓住了自身行业的特点，让主人公以“失业”的专业警探身份在混迹演艺龙套圈儿的节奏下，与律师基友，美女金领，以及前警察同事，一同欢乐搞笑又惊心动魄、骇人听闻地破获了一起权、钱、情、色交易的大案！

全片不足90分钟的长度，却紧致有序地情节里，融入了三个行业、一段孽缘、一场暗黑交易、一起大案的破获，以及一次隔代的复仇的全过程，足见编剧的手法之高和导演水平之给力。影片一开始，反恐特战拯救人质的桥段就十分抓人眼球，陡然急转的戏中戏，又一下子拉高了影片的喜剧色彩。并不帅气，且像极了路人甲的男主，周身的喜感和睿智，也随着情节的进展越来越浓。特别是导演巧妙地用“跳楼自杀的红衣女”之惨之神秘之可怕的背后悬疑故事，持续提醒着观众们，这不仅仅是喜剧片，还是恐怖惊悚片。镜头里，从阳光普照到霓虹闪烁下的“诡寓”楼盘，也越来越成为影片一切谜团的滋生地。

之所以说影片故事完整，悬疑成分精彩，就是一切起初看似有些不可能的缘头，都能在主人公们或亲身经历和对白中，得到明了清晰的解释。所谓的BUG不存在，所有诡异骇人之事，包括红裙女鬼的出没复仇，都有合情合理的解释，只是过程相当地挑战观者的勇气和胆量。创作者尊重观众智商的态度和诚意，的确应该点赞！

再说回影片的看点，不做警察的龙套男主，在律师基友的金钱诱惑下，接下了诡寓驱鬼的大活儿，也似冥冥中进入了更大更可怕的迷局。接连四人的不幸坠楼身亡，唯一幸存的也被吓疯，酒后进入案发现场的男主，更是在似梦似醒的状态下频频遭遇红裙女鬼的骚扰，复仇、真相，神秘电话、不知由来的手机视频……性感撩人的女金领珍妮闪烁眼神的背后，以及启东集团老总和红裙女鬼的渊源，不断让这场鬼魂杀人案谜团四起。

终究，做龙套的警察成功转型“捉鬼师”，真相大白后真正的嗜人鬼死的死抓的抓……接下来也好期待男主狄迪威的系列作品！