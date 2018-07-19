让朱雨辰羡慕不已的秋水，领衔还原普通青年的真实的青春

起初对剧版《给我一个十八岁》的浓厚兴趣，完全源自对冯唐笔下女性的又一款全新期待！特别是其文字中那种孤傲、冷艳到骨子里的女神范儿，几乎是绝大多数男性观众青春岁月里难以磨灭的美好记忆。

就像几年前看电影《万物生长》中的柳青，如花似玉的美貌与性格中大胆追求的特质，都成为冯唐作品的标志性代表。而《给我一个十八岁》里的女神们，无论是性感早熟的大车二车，还是背景复杂的田雨母女，都仿佛夹杂着一个大杂院甚至整个过往年代里足够女神缩影。剧集的“神级”还原，相信已经让无数老中青少的观众在心底产生共鸣。长发及肩、碎花连衣裙、清脆的笑声，似乎每个普通青年的青春里都有过如此真实而美丽的部分。的确，冯唐笔下的女生，都是女神，且都是那种忍受孤独又渴望“平淡”向往“凡俗生活”的女神，骨子里的孤傲和天生的美艳，让她们与男性的接触中，占据优势又不乏浪漫……

另一方面，《给我一个十八岁》从某个角度上看，又带着不少《阳光灿烂的日子》的意境，与姜文导演描述的曾经那个年代里的大院生活有着异曲同工之秒：调皮的胡同串子，丰满性感的同院儿姐姐，在初恋的懵懂与渴望中，度过阳光普照的青春，也熬过家长里短的岁月，还目睹着上一辈人的恩怨情仇……除了真实，还是真实！

从编剧到导演，诚意和水准，显而易见。而惊喜更来自几位年轻演员的出色表现。郭麒麟版的秋水，仿佛他就是生长自大杂院的顽皮小子，调皮捣蛋哪儿都有他，惹祸犯事儿无处不在，突然想起了自己中学时老师批评同学也包括我自己时常常挂在嘴边儿的一句话“你属‘穆桂英’的吧，哪哪儿都有你！”其实，秋水的角色之所以讨喜或让人共鸣连连，正是因为他真实又鲜活，试问那个年代甚至当今时代里，哪个不是从淘气小子的角色中走过青春走过最那金灿灿的岁月的。郭麒麟的表演已然不像表演，就是在用自己的真实感受将冯唐小说里的勇敢、热情又正直的秋水重现在荧屏之上。

他身边的两个死党，尤其是孙伟豪饰演的蛮小子刘京伟太有带入感，虽说是个易冲动的混不吝，但骨子里的善良与正直，恰恰让他成为秋水和张国栋一生的老铁。同时，在他们身边翠儿，像假小子一般的存在，也更丰富了三个调皮小子的“业余生活”和情感世界。翠儿与秋水，翠儿与刘京伟的情感关系，特别是与后者的CP线随着剧情的发展，定会有更多出彩的故事内容。

除了称得上“真实青春的复刻”之外，电视剧《给我一个十八岁》的另一个可爱之处，就是关于年轻一代人初恋的描写，无论是秋水等人的幻想和梦境，校园里大院中的追逐甚至偷瞄，都是对冯唐文字中情感和情绪精髓的鲜活体现。

这一点，特别点赞秋水父母的宽容和大度，比起现实中朱雨辰老妈的做法，显然深得人心。看看至今忍受单身的朱雨辰，秋水的日子简直是神仙一般。而秋水的“神仙青春”仍在继续，《给我一个十八岁》的青春气息不减，普通青年的我们怎能错过！