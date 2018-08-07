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想象力惊人，良心国漫竟如此成熟精彩

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2018-8-7 14:59:39

成长的幸福之处就是有家人的陪伴，动画的美妙之处就是有让人眼界大开的想象，亲情的感动之处就是一家老小一起看一部《美食大冒险之英雄烩》这样既色彩斑斓又想象力丰富的动画电影吧！

幸运就是这么悄然而至，和六岁的宝宝这是一起看的第二部电影。满眼的秀色可餐，满心的欢喜雀跃，满耳的小家伙不听的欢声笑语……这个和动画电影《美食大冒险之英雄烩》一起度过的周末，相当的幸福快乐。甚至连一向吃饭难的“豆芽儿菜”在看到包子和寿司的一路历险而来的欢快故事，都开始吵嚷着“我要吃包子”、“我要吃面条”、“我要喝鸡汤”……

不由得让人深感《美食大冒险》作为国漫崛起的代表之余，更有一家人亲情融洽、欢乐制造者的强大公用。甚至作为我们看过了无数欧美和日本动画的成人观众们来讲，《美食大冒险之英雄烩》的制作水准已然超出了精良、精美的水准。其故事中想象力时刻围绕的人物和景色，果真不是创作者一朝一夕的精力和创意。原来，故事中的主人公——充满英雄理想的“包子侠，包强”的系列动画片早在十年前就已经开始火爆网络。后来推出的电视系列动画片《美食大冒险》更是在100多个国家和地区火热发行，海内外也是获奖众多。难怪影厅里的诸多小家伙们一看到大银幕上包强的一举一动，都能乐出声来。感叹如自己这般的家长们，也都该多关注国漫多关注和孩子的亲子时光啊！

仔细想想，哪一个成长中孩子不是期盼着好吃好玩儿，还有家人的陪伴。电影《美食大冒险之英雄烩》的创作者们恰恰用动画艺术最具想象力和天马行空的表达方式，给孩子们奉上了最美味最色彩绚烂的动画世界，和一个个好看好吃又好玩儿的动画角色。一路为英雄梦而坚持不懈的包强，时而萌态可掬，时而无助感慨，时而欢声笑语，时而奋起反抗……小肉包儿形象生动的表情，自制笼屉蒸着休息的桥段，以及和鱼卵寿司武藏的一路相爱相杀、相扶相助，不仅成就了孩子们甚至大人们眼中的正能量，也潜移默化、寓教于乐地带给我们不尽处理人际关系和明辨是非的道理。

特别是众人联手大战章鱼怪之后，包强不计前嫌，回头救起那些咸鱼海盗一同逃命的时候，看到身旁的小家伙双拳紧握、静静的看的那一幕，深深体会到了一部优秀动画电影对于孩子们成长的重要性！

一部优秀的动画电影，不仅考验的是创作者的想象力，更有电影人对观众群体尤其是小观众们的责任感。当童真童趣真正遇到一个充满了无边想象力的世界时，一个个真正感人又欢乐的故事时，那才是孩子们成长路上最美妙的一瞬。正如这部《美食大冒险之英雄烩》中描绘的那样，古老的东方传奇里，美食满眼的天地世界中，一个个正义满怀的可爱“食物”们带领着一颗颗童心，经历了一场足以让人欢乐许久的冒险之旅，快哉乐哉！

美食大冒险之英雄烩 (2018)

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美食大冒险之英雄烩/Kungfood(2018)
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