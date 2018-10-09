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《超能泰坦》告诉我们：高概念科幻大片的营养在哪里

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2018-10-9 9:37:21

人类对未来的渴望和幻想从来没有停止过，甚至更伴随着越来多的恐惧。科幻题材电影也堪称是最好的“发泄地”！至今，可以说已经有难计其数的科幻作品都在以各种各样的方式，表现着创作者们对未来世界和人类际遇的种种想象和可能。这部《超能泰坦》的故事设定堪称再次开启了新方向。完全区别于《星际穿越》靠计算和飞行等交通工具让人类躲避灾难、逃离地球的思路，而是更高精尖地以“超前进化”的方式，令人类在短时间内向着适应外太空新星球环境的未知模式进化！如此一来，“超前进化”的身体之困与思想之祸，也随之而来，甚至令人措手不及。

看得出，影片成功利用“泰坦”这个希腊神话中充满矛盾与涵义的词汇，引申出了浓厚而深刻的意义。有心的观众都会留意到，“泰坦”一词在古希腊神话著作《神谱》中有清晰记载，他们不仅代表了奥林匹斯众神之前统治世界的神族，更有着“紧张”、“惶恐”和“报应”等丰富的意义。正如书中所载“于是父亲给他们一个诨名叫泰坦， 他说这些苗子死命的往坏里长，总有一天，他们要为此遭到报应。”《超能泰坦》里带足了此种涵义。

并且在《超能泰坦》的高概念科幻下，更有逼真的特效与其脑洞大开相互照应！无论是末世来临前的人人自危，还是超进化试验中的种种状况，都让人身临其境甚至骇人听闻！片中所营造的地球末日即将眼前的可怕现状，令人焦虑。特别是以主人公一家为背景展开的故事，也从家庭和亲情的视角给足了代入感。身为军人的男一号，为了家人和更多的企盼着能有未来的人们，甘愿投入这结果未知的冒险试验。温馨和惊悚之气交替，故事节奏也愈发引人入胜。

另外，好莱坞一线硬汉的萨姆·沃辛顿领衔的明星阵容，同样令所有影迷垂涎。说到萨姆·沃辛顿，从阿凡达星球历炼而来的他，显然对于这样的角色驾轻就熟。况且本就是硬气十足的他似乎和“泰坦”的渊源颇深，《诸神之战》中就已经与古希腊神话中的大怪“泰坦”各种对抗对杀，如今又是肩负着全人类续命的重任，为了前往未知之地泰坦星而自虐被改造成“科学怪人”。颇有当年著名科幻片《透明人》的风采。

事实上，《超能泰坦》所谓的新概念故事设定中，也充满了人类自我认知和定位的困与惑（祸）。从反战到浓郁的自我危机感，从对未来的渴望到恐惧，自负与自信的距离只在分毫，天堂和地狱的距离也并非遥远。“泰坦”的涵义，更在一次次试验成功和旋即失败后，得到验证。

不论是文艺感十足的《月球》，商业化成功的《异形》，略显俗套的《逃出克隆岛》还是高科技显著又情感表达充沛的《星际穿越》……人类在危机来临前的挣扎都表现得如此的无助和无奈，特别是这部《超能泰坦》更是直接了当地以科幻惊悚的方式将“人类祸起对未来的无知和无畏”的惨状精彩示人，让人在全新质感科幻大片的震撼中不得不陷入深思！

5.5 

超能泰坦 (2018)

影评(3)

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超能泰坦/The Titan(2018)
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