不知从何时起，“easy girl”一个再简单不过的英文单词，竟然成了几乎抹黑所有中国女孩儿们的词汇。特别是那些出门在（海）外的女孩儿们，在老外们眼中竟然也渐渐沦落为“开放”到让人咂舌的地步，甚至有时被归为低俗的范畴。

也难怪，这世上本就没有无缘无故的爱恨情感，尤其是一些留洋海外的女生们已然打破了曾经西方人眼中固有的对中国女孩儿的传统看法，在他们心目中中国女孩儿原本该是低调、含蓄的代名词，并不该是大方、张扬的。殊不知，中国改革开放多年来，特别是经济实力已然达到了傲视西方的大国地位。思想思维更是在越来越多的领域抢占着世界的多个领域。尤其是一部智能手机在握的年轻一代，从消费到思维，从语言到时尚，几乎现代人生活的诸多领域，中国年轻一代人特别是追求时髦前卫的女孩儿们，早已走在了世界同龄人人的前列，“当年裹脚、留长发，甚至笑不露齿”的时代早已作古。

眼下，即将上映的一部动画电影《两个俏公主》，以奇幻的视角，源自中国古籍《山海经》里的意义精髓，讲述了一个东方女孩儿特别是中国女孩儿本质性的优点——纯洁、高尚，以及一诺千金。其实，正像是英文词汇“Eas这部动画电影告诉你，真正的Easy girl是纯洁是高尚更是一诺千金ygirl”原本的涵义一样，纯洁即是简单。电影故事中，两个公主的纯洁更充满了高尚的意义，并且一旦承诺说出，就要想方设法做到！也像极了我们这个依旧年轻而开放的中国不是吗？！

一个开放（许久）的中国，早已培育出一代甚至几代开放、大方的年轻人了。至于外国人眼中，甚至一些外国媒体如BBC等心怀鬼胎的主儿们，一次次黑了又不够的一小撮人们，拿部分当全面，以偏概全，以小言大的劲头儿，其实国人们也早已司空见惯。泱泱十几亿人口的大国，从美洲到欧洲，从非洲到澳洲，哪里几乎都有中国人的身影，出几个“害群之马”，有几位一是“情难自控”的太正常不过。

其实，放眼历史，从19世纪到21世纪的今天，自以为是的西方人除了用金钱和武力一次次凶残地敲开别国的大门外，更用不少肮脏龌龊的手段甚至所谓超越人性的范畴，在一次次践踏别国别的民族的权益。只是在经济制高点上的他们也总是在掌控话语权的同时闭口不谈或是各种无耻的美化罢了。相信无数第三世界的国家们对此都有话要说的吧。

如今，眼见着中国的和平崛起而愤愤不平，又眼看着中国年轻一代人的开放而至，而百般刁难。在有态度人的眼中，这一切都再自然不过。看3D动画电影《两个俏公主》如何诠释，什么才是真正的中国版“easy girl”，她们活波、大方，纯洁、高尚，更一诺千金！