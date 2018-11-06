竟然是这一部国漫点醒我们，少年强则国强！

“青少年是国家的未来和希望！”这不是一句空话，更不只是一句口号，而是活生生现实的写照。当中国经济繁荣，国际地位日益高长的今天，年轻一代的成长方向，显然对国家的未来将起到极其重要的作用。文化、教育以及社会大环境的影响，更成为一个国家年轻一代未来的成长的土壤，健康与否重要之至。

事实上，从比较“狭隘”的方面着眼，中美文化“奶瓶”战的悄然开启，已经拉开了一场没有硝烟的战争。未来，其实已经不是未来，就在你我身边，关于文化影响生活影响一代人甚至几代人成长的方方面面，已经足以引起所有人的警醒。

而眼前一部同样“悄然”而来的国漫《两个俏公主》竟然以其优秀的原创故事，从小见大，深刻地点醒我们——少年强则国强！文化崛起，文化进步，文化强大，一个民族，一个国家，才能够真正的强大！

想想我们多少代人，都是被日漫美漫充斥着双眼，甚至世界观。特别是迪士尼动画里那王子与公主式的浪漫，丛林木屋里的天真无邪，草原动物世界中的各种童话故事，让无数人在美国人的世界观里感受着现实世界的各种虚无和不可能。《两个俏公主》作为一部纯国产动画电影，从人生观世界观的故事立意，到想象力充分的奇幻色彩，都堪称具备了“拳打”迪士尼的力道和创新性。《两个俏公主》中以中国传统的东方文化的优良内容做根基，不仅告诉孩子们，什么才是真正高尚又纯真无邪的公主形象，什么才是小女孩儿该尊崇遵守的人生信条，什么才是现代奇幻动画中该讲述的优秀故事……

中国人信守诺言、言出必行的美德，在这部国漫中潜移默化地诠释出来，也教育我们的下一代，不忘初衷才是美，信守承诺才是德的道理。在眼前这个经济纷争、天下很乱的现实中，尤为重要。其实，从文化到经济，从国力到人文，乃至历史积淀的深度与厚度，最终能让一个民族，稳稳地屹立于世界之巅的，除了财力，更重要的是文化的影响力。国学热也好，汉语热也好，开放的中国，最能直接和深深影响世界的，更是漫漫五千年沉淀而来的泱泱文化。

当我们的语言，我们的文字，我们的优秀又传统的行为方式，做事的准则……甚至我们的文化产品，如影视剧作书籍等等，越来越流行于世时，相信，中国真正崛起之日也就真正来到了。而所有这一切的实现者，将是我们的下一代，我们的未来，少年强则国强。全因这一部实惠国漫《两个俏公主》的及时点醒！