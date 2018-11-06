坚守中国文化的阵地，《两个俏公主》不向美国文化侵略低头

世人皆知，从二次世界大战结束至今，人类就从没有和战火硝烟真正的告别过。特别是近年来世界经济颓势始终无法得到缓解，从中东到东北亚，从南欧到东南亚，从非洲到拉美……几乎世界各地的人民都饱受着所谓经济强国与超级大国的压迫。多年来，在文化上的被“侵略”和被浸染，更越来越多地展现出超越枪炮和美元的破坏力和影响力。

而中国，作为历史悠久文化积淀深厚的东方大国，也越发感受到被异域文化压迫到可怕。具象来说，多年来我们自己的年轻一代甚至几代人，都深受美式文化的影响，世界观与人生观等等越来越脱离优良传统的中国文化的原本路径。所谓西（方文）化特别是其中一些“不劳而获、强取豪夺”，以及“人生捷径、童话美梦”等等诸多糟粕元素，大量被年轻一代渐渐接受甚至学和用。导致越来越多的90后甚至00后们已然彻底丢失了中国传统文化精髓中的真善美。

从官方到民间，再不有所行动，恐怕真要在未来的某个年代里，我们的子孙后代将彻底忘本——他们将都各自叫着英文名，用着外国货，说着流利的外语，脑子里想的更是毫无东方美德可言的“美国梦”！难道不比失去疆土和自由更加可怕吗！？

在悄然开启又日益加剧的中美文化冲突中，倘若文化创作的从业者继续跟风或者只关注市场的回报，彻底溃败的那一天不久矣。幸好，这个秋天让我们看到了《两个俏公主》，一部纯粹的中国式思想精髓得到体现的现代动画。创作灵感来自中国经典古籍《山海经》，结合中国传统文化中一诺千金的优良品德，讲述了一个充满成长和亲情的正能量的传奇故事。并在故事中充分表达出中国当代90后女孩儿真正该有的人生观和世界观，真挚对友，热诚勇敢地迎接成长，困难面前敢于面对和接受一切人生挑战。堪称是对美国文化侵略中同类产品的一记重拳回击！拳打迪士尼就该稳准狠。

事实上，坚守中国传统文化的阵地人人有责。可环顾周遭，市场使然也好，利益驱使也罢。倘若只顾眼前，没有从长远计的大视角和开阔胸怀，更没有从小抓起的决心和信心，这一场中美文化的“奶瓶”之争（已经从孩子就开始的文化争夺战），必将以我们的彻底失败而告终。

虽然，一部动画电影并不能解决太多的问题，却足以看到一些从业者和创作者们的视野和信心。或许《两个俏公主》也不会在浩大的文化冲突中掀起巨大的波澜，但坚守中国文化阵地决心，一定会被更多的人看到感受到。从一部动画电影《两个俏公主》开始，不向美国文化低头！