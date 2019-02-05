《飞驰人生》：知否知否，梦想肥现实瘦，热爱更要足够

能将人生过得“飞驰”，其实不止是一种境界，一种热血，更是梦想实现的道路上对自己和所爱之人的炙热之爱！可以说，韩寒用这一部《飞驰人生》的快乐、感动和让无数人热血沸腾、感同身受的故事，享受了一把真正的“飞驰人生”该是如何实现和完成的。

沈腾于电影中饰演的张驰，不仅是中年人困惑于世（事纷扰）的缩影，更是一个重燃梦想，点燃心底“热爱”和初衷的典型。就像韩寒曾经说过的“和自己喜欢的一切在一起！”只有热爱和梦想坚持，才真正对得起不负今生的自己。反观当下的我们，有多少人受困于事业、生活、家庭，以及各种各样现实羁绊中，都让我们和自己的热爱越走越远。像极了曾经叱咤风云的车神张驰，如今只能靠“卖炒饭”和“开天台小店”维持生计……

在新作《飞驰人生》中，韩寒继续着以往作品中台词诙谐和情节紧凑的特点，并且在其擅长的赛车领域，与电影浓厚的喜剧类型，可以说是进行了相当精湛的融合，自然效果相当精彩！特别是沈腾领衔的张驰，堪称是张驰有度地将一个“老车神”和“中年危机男”的骨子里的硬气和表面上的窘迫，很好地贯通一体。在其重返赛道的过程中，在其重握塞车方向盘的那一刻，一个仍有梦想的男人，一个心怀热爱的中年男人，热血重燃的能量，堪比任何年轻人任何激情时刻。当我们动容于张驰的低迷人生，或者笑其苟且度日时，更能在他充实初衷时的热血中收获燃情甚至顶级的感动。“梦想很肥，但现实更瘦”，相信对于这一点许多观众都感同身受。

但在“热爱”的道路上，韩寒显然为我们做出了表率。当年他将稿费几乎都投入到了自己热爱的赛车里，如今更在热衷的电影道路上走得更加执着和坚挺。从《后会无期》到《乘风破浪》，韩寒的电影中不仅情感饱满，情节和叙事愈发成熟，所谓的韩式喜剧风格，也渐渐纯熟。并且，韩寒作品中的主人公们，不但带着足够的爷们儿气质，且都“身世成谜、情感丰富”的自我调侃范儿，角色立体感足够，更有让观众过目难忘的喜感……自冯绍峰的闷骚，邓超的调皮，到眼前大叔范儿十足却更加充满正能量的沈腾，韩寒镜头下的男人，不仅更爷们儿，也足够热血。

与此同时，韩寒制造喜剧的功力，也在优质谐星沈腾的身上达到了新的高度和高潮。几乎3分钟不到就一个笑点的密集感，更令观众们对韩寒的“寒式幽默”与沈腾的“腾式喜感”的这一次强力碰撞，有了足够的惊喜意外。当然，除了沈腾主演的张驰之外，尹正、田雨、黄景瑜以及魏翔等诸多明星，都在各自的角色里奉献出笑料和喜感，有会导航的，有会修车，甚至有能唱歌的……个中意境，只有看了后才能真正领会。

特别是影片结尾处的情节，让人意想不到的处理，在爆笑之后的情感爆发，随着片尾出现一段字幕“献给所热爱的一切”，《飞驰人生》的感染力也瞬间迸发……

所以说，梦想肥现实瘦，若要飞驰人生，热爱更要足够！