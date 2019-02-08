成龙式贺岁大片《神探蒲松龄》，如电影年夜饭好“吃”好看

“贺岁大片年年有，到了今年特别多。”但标榜着成龙大哥“风味儿”的贺岁大片，却是每年这个时候，观众们都必须要看的，犹如那一顿丰盛的年夜饭，让人欢笑让人团圆，更让这个新年充满了喜庆。其实，仔细回想一下，从1995年的那一部《红番区》开始，成龙式贺岁片就已经成为观众们每年必品必看新年大餐。而作为贺岁片的开创者，成龙及其风格独具的电影作品更成为诸多同行以及几乎所有观众们追随的标杆。

如今，已然来到成龙贺岁的第25个年头，成龙及其团队依旧保持着旺盛的创作力，再度以一部奇幻大作《神探蒲松龄》，让人耳目一新，且极具盛况空前的质感。蒲松龄，一个包涵了中国文学与神话传说等丰富多彩的历史人物，被成龙团队的“点金之笔”，于大银幕上可谓焕发出了全新的看点。不仅极其符合贺岁档大片的特点和卖点，更在当下世界影坛大潮流中，演绎出一股股难得一见的奇幻风和国际大片的质感。

首先，全明星阵容出场领衔各路形色各异、多姿多彩的奇幻角色，让观众联想起曾经看过或听过的或古籍中或传说中的种种奇幻传说中的人物的同时，更有一番全新演绎和戏说的味道于其中。引人入胜中必定也会有“好事者”讨论其中。能力超强的蒲松龄，背景复杂的燕赤霞，美艳绝伦的镜妖，还有让不少人牵挂的聂小倩……这些角色，在全新的构思的古代奇幻世界中，将会演绎出怎样微妙或者激烈的关联，又或者有怎样刺激人身心的情感，都是影片在文戏中难得看点。

成龙、阮经天、钟楚曦、林柏宏、林鹏、乔杉、潘长江、苑琼丹，从戏精到鲜肉，从女神到活宝，如此主演的组合不仅笑料足够，肯定也是火星儿四溅。还有，《环太平洋》中的型男三胞胎刘智福、刘智满、刘智堂以及小美女姜嫄的亮眼出场，几乎让《神探蒲松龄》可以轻易“收割”各个年龄层的粉丝观众。

其次，成龙式贺岁大片最让人难忘和永远都看不腻的喜剧动作元素，始终随着时代的前进而更新，当年暴走唐人街的香港警察虽然已经不再年轻，但华语贺岁的大银幕上，中国观众的电影年夜饭里，总少不了成龙式贺岁大片这一道最口味齐全的佳肴。特别是在《神探蒲松龄》中，我们又一次看到了不一样的成龙，“手握阴阳判，正义在心间”，有情有意的蒲松龄，身怀绝技的一代文豪，有喜有乐的捉妖历险，还有国际级的视听特效……给贺岁过大年的我们送上一个超级合家欢式的奇幻大片。

可以说，这部全新的成龙式贺岁大片《神探蒲松龄》，堪称电影版年夜饭好“吃”又好看！