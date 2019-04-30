《下一任：前任》比悲伤更悲伤的，不只是错过的遗憾

爱，真爱，被爱，是每个年轻人成长路上必经的情感考验。当一个心底对“真爱”深信不疑的女生，在面对“前任”，“被追”，“婚姻”以及“出轨”等等感情经历中跌宕起伏的事件时，会有怎样的选择和境遇吗？

电影《下一任：前任》用最具现实质感的叙事方式和反转意外融入其中的快节奏，讲述了“一个女生和一个她很爱却爱不到的人，以及一个很爱她的人”之间的情感纠葛。让人动容的同时，也深感比悲伤更悲伤的，不只是错过的遗憾，还有是否该不该相信这世间有真爱的存在？

郭采洁饰演的林心恬，堪称是茫茫众生中比较典型的小女生，创作者对其人物特点的塑造也极具代表性。单纯又不失聪慧，热情又带些腼腆，特别是单身家庭的成长背景，令这个小女生对未来的人生有憧憬亦带着一定的恐惧。当然，故事情节中交代的，其学生时代的初恋经历，也像极了大多数现实中的女生们对纯爱对真爱的初体验与理想般的向往。说到这儿，不得不提郭采洁和李东学这对CP，仿佛我们的学生时代都曾梦想有这样的朦胧中最梦幻的情感初遇不是吗？！

当郑恺饰演的吾川，带着满身阳光炙热的味道与荷尔蒙的气息，一路狂追着林心恬而来，我们也好像更相信真爱了，小女人心恬关于“爱情SOP”的解读，一下子为观众绘出了似乎非常完美的人生爱情的图画。而正当观众们在两人快如闪电甚至如丝般顺滑的情感进程中欢欣鼓舞之时，出轨！又是出轨！剧情的反转几乎让人猝不及防！

原来，《下一任：前任》给我们讲述的不是什么爱情童话，对现实的深刻写照才是真的。片中的所谓“前任”和“前任攻略”并无瓜葛，近日的“蹭热度事件”也显然带足了无中生有的炒作嫌疑。因为，从剧情上来看，《下一任：前任》中并无什么“攻略”可言，因为爱情必须是走心的，付出的，用心的，真心的……反倒是某些微博营销号为了蹭热度，不顾新作《下一任：前任》的具体情节内容，胡乱“捆绑销售”实乃有失职业道德，甚至颇带侵权之用意，观众们的眼睛是雪亮的，应该强烈抵制！

回到电影中，郑恺版吾川的那一套所谓“真爱论”——爱而不得的人和很爱你的人，你要怎么选？堪称是一记重拳，直击当下年轻人的情感现状！如此对于年轻一代人爱情观的直白写照，更像是给年轻观众们提出了一个极难的选择题。当你满怀错过前任的遗憾时，当你还在芸芸众生中苦苦寻找时，当你在不幸的婚姻中苦苦挣扎时，当你面对从天而降的真命天子踯躅不前时……哪一种才是你的真爱，“爱而不得的人和很爱你的人？”

《下一任：前任》的情感流露相对真挚而现实，看点以及诸位主演的表现方面更是超出预期，每个角色都那么的生动立体，林心恬从学生时代到长大后历经婚恋的考验，虽有过幸福的笑也有过痛彻心扉的哭，每一次情感波动和剧变，郭采洁从小女生到小女人的塑造，都颇有层次和带入感。特别是那一场哭戏的杀伤力绝对不小，身旁的女观众们都在偷偷抹泪。而郑恺和李东学的角色也颇具代表性，前者是满脸的激情和现实，爱起来轰轰烈烈，渣起来恨劲儿十足；后者则是多少女生梦想中的完美爱侣的缩影。

电影终归不是不是鸡汤，却带着几分暖意，让心底有真爱的你，不要再有错过的遗憾，拥着“爱神”的眷顾，大胆选择吧！