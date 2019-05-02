《七日生》境外打造 国际故事 电影画质 观感震撼

即将和观众见面的电视剧《七日生》，可以说从故事题材到画面质感，都带足了新鲜感，以及视觉上的冲击力！改编自孙康青的小说《解码游戏》的这部《七日生》用当下国产剧中难见的叙事框架和快节奏，讲述了一个中国公民在异国他乡历经漫长又短暂的七天七夜的生死历险故事，其间有主人公们的自救与他救，也有包裹着亲情和爱情的种种纠葛，更在一连串的险象环生的枪战、追车，甚至在美墨边境与警、匪对战的厮杀之后，完成一次直抵人性本源的情感救赎。

全剧不仅视角独特，从画面和镜头质感方面也处处带足了大电影的风貌。笔者有幸在媒体发布会上先睹了剧集长达40分钟的片花，全剧画面的无滤镜效果，不仅逼真呈现出了美国西部正午阳光与午夜风冷的异域风采，画面上的质感也时时为剧情的推动添光助力。

发布会上，据该剧的导演刘心刚介绍，《七日生》拍摄时正值美国的盛夏时节，白天阳光充足，穿越戈壁的西部公路上恰好是展现剧情中惊险镜头的最佳时空。因此，全剧组冒着被晒伤的风险，以及摄影机几度被高温炙烤甚至冒烟“当机”，最终完成了一场场还原度极高的惊险动作戏份。刘心刚和他的团队们也用极其写实的手法和紧凑的剪辑记录了李晨和王千源等主演们卖力而逼真的表演。

从类型上看，《七日生》的悬疑色彩和相当足量的动作戏份，给剧集在拍摄上提出一个个难题的同时，也让全剧有了呈献出更具质感的视觉效果。本就带着美剧范儿的《七日生》，从卖相上看，或者说从审美的角度看就标准很高。例如，从两位男主的角色和戏份来看，王千源的硬度和匪气，李晨的韧劲儿与正气，还有杨采钰角色身上色彩丰富的情感厚度，都与剧中或狂野、或明朗、或色彩斑斓的异域风形成辉映。

起初，当观众们随着王千源的彪悍风进入美国黑帮骇人听闻的“绑架视野”时，本就无滤镜效果的拍摄手法，以及颇具大电影画面质感的镜头里，《七日生》画风的犀利和硬朗像极了一部成色不错的美剧。而随着剧情的推进，李晨饰演的李晓宇以及杨采钰等人带着各自的情感使命与人性救赎，纷纷或主动或被迫闯入到这场几乎索命的拯救之旅后，剧集的画风与镜头质感，在快速专场和剪辑中不仅加速了情节的刺激感，也带给观者足够的震撼力。“王千源中枪死”，“李晨被活埋”，杨采钰身陷囹圄……美国西部的野性之美，和故事中惊魂夺魄的情节，被导演的真实感很强的镜头语言有力还原。

了解导演刘心刚的人都知道，他当年是中央戏剧学院美术设计专业的高材生。曾与冯小刚合作多年，被业界称为冯小刚的“御用”美工师，《一声叹息》、《大腕》和《手机》，以及赵宝刚导演的《别了，温哥华》和《像雾像雨又像风》中，我们早就见识了刘心刚的美术设计水准，对于镜头质感和画面的写实与美术的搭配具有高水准。转行做导演后，更是在海岩剧的拍摄中积累了相当的拍摄经验。此番同样的现实题材剧《七日生》，在美国长达5个月有余的取景拍摄中，与创作团队共同为这部充满悬疑色彩的新剧注入了颇具国际水准的现代审美质感。期待《七日生》的正式开播！