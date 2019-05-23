苦难中的亲情，炼狱里的成长，请给孩子一个真正温暖的家

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著名的伊朗导演马基德•马基迪在这部《云端之上》里，再次以孩子的视角审视现实的残酷。并在整部影片营造的苦难世界里，所谓的“云端之上”只是个美丽的梦而已，即便是故事之初，阿米尔刚刚从一众警察的围追堵截中险象环生后，在姐姐家中看到的也只是暗夜中的月牙而已。而影片结尾处，失去母亲的可怜的小男孩儿乔杜在姐姐达拉用金耳环换来的女狱警打开铁门露出缝隙“看月亮”的机会中，却只能看到暴风雨的凛冽……

好导演不只是具备优异惊人的叙事水准，更有对细节的把握，对矛盾冲突的拿捏，对角色人物的深度刻画，当然还有对情感表达的充沛有力。《云端之上》里的主人公们，每个都是苦难中挣扎着成长的孩子，无论是自幼失去父母双亲的阿米尔和姐姐达拉，还是被达拉打伤的坏蛋阿克希的那一双女儿塔妮莎和阿夏，还有监狱里母亲死去的乔杜……马基德•马基迪镜头下的孩子们都承载着苦难的压迫甚至罪与罚的命运考验。

细节处，导演也时刻在用极度写实的镜头，记录和呈现出印度底层社会的真实生活状态，贫民窟、红灯区，甚至连监狱都一览无遗。堪称是延续了马基德•马基迪一贯的创作风格，甚至在从写实的角度更有力度。并且，在他一贯稳重成熟的叙事节奏中，将“亲情”与“家”这两大元素，完美地融入到故事里。姐姐达拉家里到鸽子，监狱墙角洞里的小老鼠，当然还有阿米尔和塔妮莎、阿夏姐妹在墙上的彩色画，都是每一颗童心中闪耀出最纯洁最美好的家与亲情的模样。

看《云端之上》可以很容易让你安静下来，甚至沉下心来，体会那一个个被世俗被罪恶压迫的童心，当然还有一个个被挤压的人性。马基德•马基迪的故事里，没有快餐式的情节和虚无缥缈的角色，更没有无缘无故的情感卖弄。起初看到阿米尔在雷电交加的夜晚让“仇家”的老少三人进屋过夜，世俗的以为又是所谓的“良心发现”，怎料这其中夹杂着阿米尔欲骗卖少女塔妮莎为妓的意图。这一笔堪称点睛到位，而马基德•马基迪对于人性的刻画却不止于此，包括阿米尔寻仇小店老板，合伙兄弟为钱出卖自己，女狱警见财起意等等比比皆是。

每一个大小角色身上的戏码都相当出色，阿米尔的情绪和行为引领全片的走向，年轻的印度演员表现极为精湛。从游刃有余的街头混混，到和姐姐激烈争吵中渐渐重拾亲情的真男人，成长路上饱受磨难满身满心的伤痕所累积出的所谓代偿心理，让他和姐姐都渐渐身负起更多的拯救自我以及赎罪身边人的重任。特别是当他悄悄住在姐姐家里后听闻姐姐的“老主顾”醉酒敲门时的一番话，昏暗光线里满脸的泪水，将故事和角色的立体之感推向高潮！

在一路的情绪积累与宣泄之后，结尾处更彰显导演马基德•马基迪的高人之处，他用极为开放式的结局，留给观众不尽的想象空间：鸽子还巢，冷静后的阿米尔接老少三人回家，姐姐达拉与小男孩儿乔杜在狱中相依为命……当画面中倾盆大雨中锈迹斑斑的牢房铁门后伸出一大一小两只接雨的手时，仿佛一声凄惨却有力的呼喊“请给孩子们一个真正温暖的家！”