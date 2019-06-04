艺术生的青春不只有文艺和懵懂，《六月夏初》告诉你校园爱情可靠吗？

又是一年六月夏初，又是一季青春岁月，不论是成长路上的他们还是已然经历过的我们，对于“那年夏天、六月夏初”的回忆和畅想，都必定有过难以磨灭的回忆。是躁动、是懵懂、是欢声笑语还是些许悔意……青春该怎么过？校园岁月里的那段记忆该怎么写？或许本就没有答案，更没有所谓正确的选择，只有真心真意去对待去经历了，才能真正的不负青春！

电影《六月夏初》用最写实的视角，展现了几个大学里的艺术生，那个并非炎热六月初夏里的炙热青春的片段，虽然像所有年轻的人们一样，并不是一切过往都有美好，但过程的真实，青春躁动期里的活泼愉悦，总能在这个同样六月夏初的大银幕之上，掀起一波青春热潮。

作为艺术生，虽然没有文化课上太多的压力，更多的是艺术课的修养与培训，但创作者同样将镜头围绕了几个主人公在校园学习、生活里的几乎全部内容。从舞蹈教室里美妙旋律中飘散出的女一号林念优美的舞姿，到校园篮球场上“三兄弟”斗牛儿时的挥汗如雨，再到大教室艺术理论课上有说话、有走神儿、甚至有“重口儿逃课”的桥段，堪称是当下新时代学生们日常的真实写照！

并且，从编剧的视角，对于几位校园文艺咖们的角色描写也比较丰满，无论是儿时的家庭背景交代，到度洋和林念那一段邻家发小情的描述，都颇接地气，又带出了难得的情感元素。与此同时，00后一代艺术生的人生观和世界观乃至情感观念，创作者同样相当关照。特别是片中对于张爱玲的“苦情与随缘”的那一段带点调侃又带足了信念的描述，喜感中可谓深情款款。可以说，这一代与互联网共生共长的年轻人的观念中，艺术气依旧拥有一席之地。

观众们回想一下自己曾经历的青春和校园岁月里，除了学习，更多的是友情与爱情的滋生，还有对未来的幻想和憧憬吧。学校对面的超市和商店里，街角的小饭馆儿里，都留下过数不尽的友情和爱情气息。还有在女生宿舍的门前，那个表白未遂的家伙，现在还是不是单身？抑或已经有了自己的家庭和妻儿呢？

片中还有一处桥段让人难忘，就是男女宿舍同学间的“真心电话大冒险”，有老妈的唠叨和关心，有女同学的搞怪，更有准女友儿的夜半要小食品的浪漫……

当然，在情感的处理上，艺术生本就才华横溢的气质和特点也是这部《六月夏初》的一大看点，唱歌跳舞高颜值自不在话下，特别是关于校园爱情是否可靠的话题，创作者同样用事实陈述，并不给出所谓答案的态度，留给年轻观众们自己去经历和体会。不过，男主人公度洋的一句“爱要正当时，情要正浓时！”很耐人寻味不是吗？！