在《妈阁是座城》里豪赌人生的男男女女中，你最可能是哪一种？

相信很多人都会认同这样的观点，在我们每个人的人生路上，多数重要决定都充满了“赌”的性质，把握机遇和有把握的机会中，赌和运气皆占了大多数不是吗？就像严歌苓笔下的《妈阁是座城》里的男男女女们，嗜赌成性的也好、被引入歧途的也罢，无论是相信爱的还是想投机取巧的，都能在赌桌前找到一刻的高光，赌局中收获短暂的快乐，更能在赌运破败后，留下一丝丝人性的本真颜色……

李少红版本的《妈阁是座城》或许在一些人眼中，尚达不到“最严歌苓”，但其标志性的女性创作视角，具有绝对的表现力上的优势，而眼前这部电影版的《妈阁是座城》所呈现给观众的也绝对是一个“风尘女人”如似惊心历险一般的爱恨一生的真实写照。白百何饰演的梅晓鸥，不仅有成熟女人的魅力，更有少女般纯情的内心！在这个角色的周遭，总能散发出严歌苓赋予其复杂又单调的个性，特别是女性特有的母性的爱，在一次次与不同男人的人生交汇中，愈发强烈。这一点，不但强烈考验演员的演技，更能展现出导演的水准。

叠码仔，如此特殊的职业和社会角色，在“妈阁”这座同样具有特殊意义和历史背景的城市中，赋予梅晓鸥的，不只是赌徒这么纯粹。影片中无处不在的时代感也时刻从角色的经历和言语中一衣带水而出。而赌博，作为职业技能也好，作为谋生的手段也好，更像是梅晓鸥体内流淌的血液，甚至是她甩也甩不掉的基因一样，尽管她骨子里对赌有憎有恶，却冥冥中需要和摆脱不掉。同时，赌也更像是梅晓鸥人生道路上的交通工具，不仅可以用它来吸引通行的伴侣为自己收获爱情，更可以载负着一生都无法摆脱和参透的所谓“人性底色”吧！

《妈阁是座城》里的爱情，更加的世故，更加的真实，也更加的色彩斑斓……事实上，没有哪个女性是可以真正脱离了爱而生存于世的，男人更是如此。段凯文骨子里，是从励志成才到显耀人生，阅历丰富，性情坚毅，但在赌桌前却渐渐迷失了方向；史奇澜，一个有着横溢才华的魅力男人，浪漫到让梅晓鸥深陷其中，他也未能躲开赌局的诱惑；卢晋桐，标准的可恨“前夫哥”。三个男人，构成了一个女人一生的爱恨赌局，成熟的，浪漫的，初恋的，终究都在赌的诱惑之下，让女人看清自己，又看不清爱情！只好继续做她的叠码仔，在这座妈阁城里赌下去。

女人傻，傻得可爱，傻得可怜。男人笨，笨得可恨，笨得同样可怜。其实，傻女人也都是勇敢的女人，笨男人都是胆小的男人。

所以说，看《妈阁是座城》豪赌人生的男男女女中，你最可能是哪一种？