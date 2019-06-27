比军旅题材燃情，比正剧更写实《共和国血脉》回溯激情燃烧的建设岁月

作为军旅题材的年代剧，眼下正在央视综合频道热播的《共和国血脉》，其视角不仅宏大、客观，更从一个个军魂满溢且活生生的剧中角色身上，体现出一种难得的时代精神，以及对于“奉献”二字极其深刻的描述和写照。

电视剧创作者们的用心和诚意，也完全超越了历史书上略显死板的文字，将一个名为“钢刀连”的传奇，将一个石油师的历史，将一辈革命军人不畏艰险，不怕牺牲的使命，通过小荧屏上鲜活且壮阔地表现出来。《共和国血脉》严格意义上讲，虽不是标准的历史正剧，却以相当严谨的态度和表现形式来呈现那一代革命军人的真实面貌。

剧集一开画，解放战争即将迎来全面胜利，西北战事亦接近尾声，创作者用最为标准的正面描述，给新中国成立初期的石油工业建设做了最为真实的交待。电视剧艺术形式的特殊和特点，也时刻提醒着观众，作为“共和国血脉”的石油，是解放军用鲜血和生命从敌人的枪口和炮火中保护下来的。满满两集的长度，战争片一样的大场面和细节描写，时刻展现着革命军人的本色与使命。

而创作者的客观和宏大视角也不仅仅体现在对于军人和军魂的正面描写上，包括国民党军队的内部，包括内奸、特务，心怀正义的石油工程师，甚至西北本土的乡亲们……都被编剧和导演很好地融入到故事情节当中。情感方面的丰富多彩，更让剧中的所有主要角色鲜活、独特，甚至都很接地气。军人也有爱情的温暖，军人也有家庭的牵绊，而“金贵的”石油工程师们更有个人恩怨和身世谜团的纠缠，每一个角色都突破了“脸谱化”的束缚，每个人物背后都有值得观众又爱又恨的故事。

清晰记得第二集中，随着战争的胜利，钢刀连连长石兴国兴高采烈地向师长和政委请功，却不料遭遇当头狠批，党中央保护科技人员，重视人才，更重视石油这条共和国血脉的决心，也从此在这个年轻气盛的军人心底埋下了种子。随着剧情的发展，当钢刀连誓死不服输的硬核军魂与共和国血脉，紧紧联系到一块儿时，当作战部队成了石油师，当从手握钢枪的军人，转换身份成为手握刹把子的钻井技术工人，《共和国血脉》即便没有了战火纷飞，却同样流淌出热血十足的意境来，因为新中国第一代石油人的诞生，来自那些还没来得及脱了军装就已经从一个战场到另一个沙场的军人们。在他们每个人的内心，为新中国成立和为共和国建设，都同样要奉献毕生无私的力量。作为一名共和国军人，放在哪里，“钢刀连”的精神不丢，军人不畏艰险、不怕牺牲的魂始终都在。这一股精神力量，对于当下的观众们来说，不仅是感动，更是深深的启迪。

而对于男一号钢刀连长石兴国的刻画，更代表着全剧的精神方向和硬朗气质。此人个性刚毅，正直，战场上英勇机智，角色特点在编剧的视角下也给足了成长的空间。从对田工程师对态度上便可见一斑，起初怀疑、抓捕后者，到后来舍命保护，最后成为工作和生活中的挚友，石兴国的军人本色鲜活而立体，且充满了感染力。而真正让人动容的，更是一个战斗英雄对于革命爱情的自白。观众们肯定记得石兴国拜师刘大勇那一幕，遭遇情敌的刁难和现场百余位工友的正义质问，本就对于爱情低调的军人石兴国坦诚以对，“我，石兴国，解放军战士，我是一名堂堂正正的男人……我所做的一切，问心无愧……是革命的理想信念，让我和许茹两个出身不同，文化层次悬殊的年轻人走到一起，是战火跟鲜血，铸就了我们两个忠贞不渝的爱情。许茹，是我第一个爱人，也是我此生唯一的爱人！”特写镜头里，许茹平静而幸福的表情，更烘托出一对儿军人情侣爱的纯粹和伟大。有了革命热忱、工作热情，以及忠贞爱情的军人，干起事业来自然一往无前的勇猛。

剧集来到十八集，钢刀连钻井队奔赴更具困难和挑战的柴达木盆地，肩负起建设年轻共和国的重任。后面的剧情也将更加精彩。把石油比做共和国的血脉，其实，军人同样是共和国不可缺的血脉！