《陈情令》IP改编是否一定要完全照搬原著才能让粉丝满意？

《陈情令》悄然开播，一口气看了几集，真是意犹未尽。相比于动漫版本的《无羁》，《陈情令》的改编路数似乎更靠近小说原著的“情”和“调”！对于小说原著的精神和情感以及传奇中带“义”的调调儿，可谓是在尊重和继承的基础上做了电视剧版本最亮眼的呈现。

呈现方式和表现形式上，动漫自有动漫的优势，真人版剧集则拥有自己的特点，从人物设置到价值观，尊崇“墨香铜臭”原本意境的基础上，在故事情节方面甚至主线的脉络上都做了一定程度的改动，不仅体现了创作者们的诚意和勇气，也有对原作故事的喜爱之意。当然，对于现代观众甚至书粉儿和漫粉儿们欣赏口味儿也是迎合中带出全新的引导。《无羁》的故事，本就是近几年“传奇类型”中难得的佳品，改编市场上的热门IP，但若都是一味地完全一板一眼地按照原著拍摄，没有创作者的新意和个性理解，岂不是只为了改编而改编，也就失去了大IP改编的真正意义！

从《陈情令》第一集开始，就能明显且清晰的看到这一版创作者们的新意和用力。“蓝家众仙师于莫家驱邪祟”的这一场重场戏，相比于动漫版本和原著小说虽做了稍微的改动，却也都是以剧集的呈现方式为准，为观众展现的是一场真人版本的“仙邪”对抗的精彩。尤其是重生而来的魏无羡，今生的莫玄羽，疯疯癫癫、痴痴笑笑中，身世成谜……让老粉儿和新观众都能对这个大型的传奇故事，一眼便能兴致盎然。

其实，从制作的角度看，《陈情令》也看得出颇为用心，整体青蓝色调的后期调色，与全剧传奇色彩以及原著的故事精髓很搭，置景和美术方面的精致程度和质感，也堪称是同类型作品中的上乘。作为大型传奇剧，对于原著文字的理解和想象力的再创作再发挥，特别考验创作者的能力和水准。细心的观众不难发现，在此前曝光的诸多剧集物料和片花素材中，其原画与后期的对比便可以清晰看到这部《陈情令》的烧钱之处。故事中那几处在文字里就让读者神往或是印象深刻之地和场景，包括莲花坞、云深不知处、岐山不夜天、兰陵金麟台、清河不净世以及乱葬岗……都渲染得相当气派和逼真。不仅为这一款剧版改编提供坚实的硬件保障，也是创作者们对原著小说的极大尊重。

IP改编，是否一定要照搬原著才能让粉丝们满意？笔者认为，这虽然是个问题，但过程与否结果为何，改编必是要诚心诚意的！《陈情令》的改编不仅给出了一定的答案和理解，还时刻诠释出了改编者们的积极态度，目前来看真正的粉丝们还是十分买账的。

相信，随着剧集的持续更新，故事主线的进一步展开，普通观众也好，忠实粉儿们也好，对于这部大型传奇剧的认可也会更加高涨。剧版改编后的原著《无羁》中人设的可爱与价值观的积极正向，也必定会赢得更多人的喜爱。