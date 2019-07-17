再也不看邓超俞白眉电影？没想到打脸来得如此之快

从《分手大师》到《恶棍天使》，邓超和俞白眉这对儿“恶搞CP”真是经历了大银幕的过山车，虽然搞笑能力不减，口碑却是越搞越糟，让不少忠实粉儿大有对二人的电影作品大失所望的赶脚……却不料眼前这部主打温情牌的《银河补习班》竟如此好看，让再也不想看他们二人电影的人，打脸来得如此之快！尤其是已为人父的观众，更倍感“当爸就做马皓文”的冲动！

《银河补习班》里的故事情节和人物设置虽然充满了戏剧性和创作性，却在时代背景上“结结实实”地落在了真实的年代之上，让观者亲切之余，更有一种难得的怀旧心绪伴随着主人公的经历和遭遇。从1990年北京亚运会到1997香港回归，再到1998年大洪水……一对儿历经时代更迭和人生变迁的父子，用乐观和坚强，演绎出了一次次的感动和共鸣。

父子情也好，教育方式也罢，电影故事里始终萦绕的浓浓的爱以及积极向上的人生观，则是影片最大的看点和感染力的源泉。邓超饰演的父亲马皓文，堪称是一位“伟大”的父亲。在他身上浓缩了无数种父爱的精华，面对事业的破败，家庭的变故，儿子的学习成绩极差等种种困境，他都能以积极向上的心态，不服输的毅力和勇气，去一一面对、逐个克服。而他自身的才华和高人一等的人生观世界观，也时刻展现出其对下一代教育和成长问题的观点的新以及视角的开阔。

电影以两条故事线展开情节，一个是以事业腾飞后的航天员儿子马飞的角度，一个则是从历经苦难的父亲马皓文的经历由来。时而回忆、时而正叙，回忆中年代感的真实刻画让人印象深刻，老歌、老物件，以及上世纪末那几次让国人难忘的大事件，更为全片带足了厚重时代感。但真正燃情的，却始终是邓超带着可爱又淘气的小儿子一次次“挑战”教育、“挑战”时代的“壮举”。

从与教导主任打赌，到面对一众老学究当众念出马飞的考试作文；从马皓文刚刚出狱带着儿子四处寻找工作，受辱后又在众人面前展现专业才华的魅力，到带着儿子逃课田间看景、山头看航展……一次次的自我人生定义，一次次的人生启迪，一次次的父子情深的升华，所汩汩流淌的情感和意境，像极了《铁甲钢拳》里最后一战父亲休·杰克曼亲自操纵机器人挥拳对战强敌时，儿子一旁凝视的眼神中流露的崇拜与温暖，更像极了《当幸福来敲门》里一对儿落魄父子历经周折和苦难终成大器的励志传奇。

但《银河补习班》却并非典型的励志和单纯的煽情，俞白眉和邓超这对老搭档用娴熟的叙事节奏，和恰到好处的喜剧元素，以及“金句”频出的台词，给观众呈现出的是一个足足两个多小时的完整故事。还有一个最了不起的爸爸，给孩子最了不起的人生经历。就像影片的英文片名Looking Up“向上看”所诠释的，人生并不只是死板的条条框框，对孩子们学习能力的培养更重要，遇到困难要不停思考，永远不要放弃！满满的父爱亲情，满满的正能量。

父爱不止是养育之恩，不止是陪伴成长，更要给孩子一个银河一样浩瀚的精神世界！