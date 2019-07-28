大银幕炙热燃情，张哲瀚处女作即引爆泪点

在当今电影市场中，商业片的优质与否，是最考量电影工业成熟度的重要指标。而在商业片中，灾难片与科幻片两大类型片也堪称是最考验电影创作者水准的阵营。当《烈火英雄》四个烈焰熊熊的大字片名豁然闪耀在大银幕之上时，当电影故事中一众对消防事业热情似火的青年人，一个个刚猛若磐石的消防队员，面对火海一如反顾地救人救灾时，留给观众的不止是震撼视听的逼真体验，更有震颤心灵的由衷感动和催人泪下的无比动容！

看完《烈火英雄》，第一也是最直观的感受便是，国产商业大片再起新高度。因为《烈火英雄》不仅将消防题材的灾难片打造得逼真凶险，场面和情节更是从爆裂、燃情到咄咄逼人。创作者们也是极其用心，在特效与声效的双重给力下，熊熊烈火似噬人猛兽般的肆虐无度，消防队员们则个个耿直无畏，面对生死、面对职责，义无反顾、永远不退！

因为，英雄总在人们最需要的时刻挺身而出。而在这一班抗灾救火的英雄群像中，最让观众们能直接感受到心灵和情感上的双重冲击和感动的，就是张哲瀚饰演的年轻消防员郑志。情节中对郑志这个人物的交待足够完整，原本就即将退伍的消防队员郑志，训练中略带拖沓，性格中带着不羁，日常训练时就常常惹得队长发脾气。100个俯卧撑的惩罚背后，则显示出队长对他的特殊照顾甚至关爱。救火过程中也常常给他一些关键性的任务，知道脑子灵活又带点憨楞脾气的郑志绝不会让人失望。

在全片极其紧凑的节奏中，郑志这个角色更担负起了第一大泪点的重任。当爆炸声此起彼伏，烈焰腾飞笼罩油港时，随全队担任坚守化学仓库最后防线的郑志，每一次出手都不止带着英勇和智慧的光环，一会儿用摩托车运4大桶消防泡沫液，一会儿为队友做好各种后勤保障。而正当消防队失去供水，战友们面临无“弹药”可用束手无策时，郑志一人扛起了沉重的水带营救战友。要知道平时灭火时工作中的水带都要三四个人同时才能扛起并操作。结果超强的水压瞬间将郑志掀翻击倒。已然破相出演的张哲瀚第一次大银幕触电就表现抢眼，伤重的郑志再次挺起胸膛用水带为战友开辟生路。自己却被垮塌的巨型油管不幸砸中……

《烈火英雄》的精彩之处还有在烈火肆虐的另一面，影片营造的几个主要角色身上，有复杂的父子亲情，有炙热的夫妻爱情，也有逃难路上的萍水相助之情……都从各个角度丰富和加深着角色们的立体感和感染力。而张哲瀚饰演的郑志，虽没能有更丰富的情节和视角做情感上的直接描写，但演员自身的投入，几处细节的精彩呈现——训练时的小放松其实是想家想妈；被罚时的牢骚其实是骨子里总想着做一个好兵的热血常燃；出任务时随后扔进靴子里的半个鸡腿更象征了一个年轻男人对生活生命的无比热爱；特别是当危难降临时，用尽最后的力气将帽子扔给队长，那一句“把帽子交给我妈妈！”让人瞬间泪崩。。。。

可以说，这部《烈火英雄》让观众无比感动的同时对消防员崇敬有加，更让人们大银幕上又多了一位优秀的年轻人，张哲瀚。未来可期！