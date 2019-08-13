绚丽、神秘带出更多惊喜《龙牌之谜》不愧是暑期档第一奇幻大片

资深老影迷和细心的观众或许都能了解，这部《龙牌之谜》应该算是电影《魔鬼的精神》的续作，但视角和场面以及故事情节的包容性，明显较前作更加宏大和大跨步升级！从欧洲到亚洲，从西方到东方，来自中俄英三国的主人公们，在一场神秘而又充满绚丽的奇幻之旅中，一层层揭开了传说中的“龙牌之谜”！

无论是前面提到的视角，还是各种细节方面体现出的精湛，以及各种奇幻和魔法设定的想象力之体现，无不展现出创作者们对这个传奇故事的诚意和用心。

从故事方面看，神秘的西方传奇，包括真假彼得大帝的故事，铁面人的故事以及四位魔法师的传说……都从各个角度让《龙牌之谜》在东方神秘感的基础上更加丰富更加国际化。为了故事讲述上的精彩，影片的道具、置景、服装、化妆，以及后期特效，全方位营造了一个个来自西方的庞大港口和东方的神秘古城。从而让观众们能在一部电影中感受到丰富且全面的奇幻气质。

想象力，以及难得一见的大银幕审美，可以说是一部奇幻类型片的坚实骨架。来自俄罗斯的导演以及中国的创作团队的精英们不仅赋予了东方神秘之龙的种种传说的无限魅力，也通过电影画面的色调以及构图等多方面呈现出了一次难得的大银幕东西方审美的大对撞。火星四射的同时，也从侧面烘托出两大男主成龙与施瓦辛格的一路对抗的精彩。说到两大世界级男星，无论是成龙作品中的“喜剧加动作”风，还是前加州州长的火爆硬汉形象，都堪称是世界影坛的瑰宝。并一直以来深受全世界影迷们的喜爱。两大巨星时隔多年再次聚首，且一白一黑、正面对抗。一个是身怀绝技的东方神秘大师，一个是心怀鬼胎的西方魔法师，拳脚、兵器加法力，堪称世纪对决。（不剧透、得永生！）个中细节还请观众自己去激情感受！

而说到东西方文化和艺术以及审美等多角度的对撞，无论是西方人崇尚的浓烈色彩加粗线条以及多写实，还是东方审美里最热爱和强调的气韵和意境以及表达方式上淡雅，都能让观众们在这部《龙牌之谜》中领略一二，甚至鲜明到绚丽。比如，西方的小精灵和东方的公主，灵动和美妙中有对比，更有呼应。还有白魔法师最后唤醒神秘龙王时，暗影绰绰、祥云漫起的意境更凸显神秘质感，以及东方奇幻大片的强大气场。

另外，影片中除了成龙和施瓦辛格两大巨星的对决之精彩绝伦之外，这一款东方女巫的惊艳亮相，堪称影片的又一大看点。看了许久才认出“年度最性感女巫”原是那个一向爽朗到哈哈大笑到马丽。从谐星到性感女星，原来马丽只差一个东方女巫的距离。其造型和化妆在极大融合了东西方神秘性感元素的基础上，也让角色肩负其更多的线索和矛盾冲突。直叫人惊叹“马丽不俗”！





总之，真龙降世、龙牌之谜大显，黑白魔法大战，性感女巫强势，跨越半个地球的历险，让《龙牌之谜》从各个角度看都堪称是这个暑期档第一奇幻大片。8月16号，让我们一起电影院里眼见为实！