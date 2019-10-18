硬派悬疑片《侠路相逢》讲述有情、义者胜！

电影《侠路相逢》给人最大的观影感受，就是“渐入佳境！”导演刻意的叙事手法，粗砺的镜头语言，角色尽可能少的对白，加上从头至尾这一段饱含着正义与父爱的有（亲）情又有（侠）义的情感堆积，到最后真相大白、惩恶扬善时，轰然推至高潮！镜头里奔流的黄河，险峻的野牛坡，以及主人公表情里带着愧疚与笑意的情感抒发，一下子将影片“侠路相逢”的真正涵义，释放出来！

而电影的英文片名中“Father and Hero”（父亲和英雄）的内涵也足以令观众在最后一刻得到舒展和释怀。

全片故事节奏并不是传统的警匪加悬疑类型的商业范儿，而是带足了创作者对于情节和角色间弥漫开来的一种情绪化的表达劲头儿。起初，比较开放式的旧案情加新案情的相互联系，紧接着女主人公薇薇身世的强烈入主，当然还有邵兵饰演的老警探对薇薇的一次次安危乃至日常生活无微不至的关怀，不仅逐渐拉高了全片的悬疑程度，也为影片的第二线索，也就是包含着父爱的情感线带出了有力的色彩和动力。

当姜武饰演的神秘人物秦哥一步步走近薇薇身边时，当危险程度以及当年枪杀警察以及文物走私的案情的秘密缓缓浮出水面时，导演的手法也逐渐在角色间进行情感表达的同时，大量运用镜头语言，包括人物的特写，黄河两岸粗旷的景致做辅助，更以情节紧张的地下文物交易，交织出了一张旧情加新恨黑白几近混淆的悬疑大网。女主黑化？男主无能？秦哥暴露？还有一个个如老鬼、三哥……更加神秘的人物加入进来。之所以说这是一部“硬派悬疑”片，正是在一幕幕紧张刺激的交易中，一段段闪回和蒙太奇手法的交待中，将人性黑与白，用时间和真相去慢慢洗刷清晰。恰似奔流不息的黄河之水，虽难以清澈见底，却总能在西北人刚直不阿的心中，留下正义和真情的深深烙印。

作为全片的明线，对于重特大文物走私案的侦破，导演并没有采用传统方式的正面描写，而是通过“两死一伤”的沉痛视角，更沉痛地持续敲打着观众们的情绪。也正通过一次次视角愈发真切的回忆，警察同事的讲述，甚至匪首秦哥的阴险道来，才最终还原了当年让两代人留下惨痛记忆的真相……

这也对于影片中父爱的酝酿和讲述起到了浓烈的渲染和有力的推动作用。薇薇儿时丧父的痛苦记忆，母亲离家出走的现实，都促成了薇薇对于“父爱”以及“英雄”这两个词的别样以及更深刻的记忆和理解。

关键时刻的“举枪起义”，是救赎也好，是血液里流淌的正义感也好，薇薇对于上一代人，特别是对父亲的爱，也包括对邵兵叔叔的敬重和愧疚，终于在最后一刻爆发出来……

正所谓，《侠路相逢》并非只是勇者胜，更应该是有情、义者胜！