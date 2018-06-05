2017年十佳宝莱坞电影国内已上映三部，第4部本周也要来了！

而在已上映的四部电影中，除了2015年的《小萝莉的猴神大叔》，其余三部均入围了印度时报旗下网站评选的“2017年宝莱坞电影20佳”的前十名。

现在，“2017年十佳宝莱坞电影”中又有一部将于本周与大家见面了——

2017年十佳宝莱坞电影（Times Internet）

1

倔强的牛顿

简介：这是一部表演出色, 剧本无可挑剔, 镜头蕴含深情, 幽默而又尖锐深刻的电影, 印度观众也许不喜欢, 但是我们需要这样的电影。

2

简介：这部电影讲述了一个病态, 忧郁, 令人难以忘怀但并不是每个人都能接受的关于犯罪和正义的故事。

3

大选举人

简介：这部纪录片纪录了Arvind Kejriwal 及其新成立的政党参与德里立法议会选举进行竞选活动的过程, 以及该党在政治舞台上与其他政治巨头相抗衡所面临的斗争。

4

神秘巨星

简介：年轻的尹希娅渴望成为一名歌手, 但遭到了保守的父亲的一些限制, 直到她遇到了一个能让她梦想成真的音乐人。

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5

巴雷利的巴菲

简介：《巴雷利的巴菲》是印地语电影的欢呼时刻。

6

厕所英雄

简介：这部电影讽刺地揭露了鄙陋的古老“传统”, 寻求解放自我。

7

我罩袍下的口红

简介：导演Alankrita Shrivastava 巧妙地讲述了那些不得不撒谎, 欺骗并隐藏其真实生活的女人们的故事。

8

一个母亲的复仇

简介：母亲是力量的象征;这部电影进一步强化了这一点。

9

起跑线

简介：《起跑线》的核心价值在于，敢于直面语言如何划分印度社会的重要议题。

10

巴霍巴利王2：终结

简介：不要评判《巴霍巴利王》。只管欣赏。这是印度人必须享受的一场视觉盛宴。

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在宝莱坞2017年十佳电影中，《神秘巨星》《起跑线》《巴霍巴利王2》已于今年上半年先后在国内上映，其中《神秘巨星》《起跑线》均凭借贴近现实的话题性赢得中国观众的共鸣，继而获得骄人的票房成绩。

而接下来即将上映的，以“无厕所不结婚”为噱头的《厕所英雄》，与国内“没房不结婚”的观念颇为类同，不难引起广泛热议，想必会成为又一匹票房黑马。让我们拭目以待。